Danny Pecci dijo que no presenta síntomas y ratificó que realizará un show vía streaming por el Día de la Primavera

“Me han entregado el resultado del hisopado. Lamentablemente, me ha dado positivo. Gracias a Dios me siento bien, no tengo síntomas. De ánimo estoy bien, que es muy importante eso. Estoy trabajando en mi casa, cumpliendo con el aislamiento, por supuesto”.

Estas son palabras, expresadas en un audio enviado a EL LIBERAL, por Danny Pecci, cantautor santiagueño quien, a través de sus redes sociales, había confirmado que contrajo coronavirus.

En esta comunicación, “El Hechicero”, como se lo conoce artísticamente, contó como contrajo el Covid-19 y ratificó el streaming que tenía previsto realizar este lunes 21 con motivo de celebrarse la llegada de la primavera.

“Lo he contraído al virus al tener contacto estrecho con mi señora, con la madre de mis hijos. A ella, el domingo (el pasado 13 de septiembre) le ha dado positivo. Ella trabaja en la parte de Salud y en Clodomira, lamentablemente, han aparecido varios casos”, resaltó el también conductor televisivo.

Además, Pecci confirmó que presentará el show online que había organizado para este lunes 21. “Voy a seguir adelante con el proyecto laboral que estaba programado para el lunes 21 de septiembre porque eso ya está grabado y, a la vez, necesito que mi cabeza esté bien, trabajando. Eso, de alguna manera, ayuda para que esto sea más llevadero. Lo peor que podría hacer es encerrarme, bajonearme. Eso no, eso no es bueno”, enfatizó.

“Clodomira canta al país”, es el nombre del espectáculo que preparó Danny Pecci para recibir a la primavera. Este 1° Festival de Música Popular empezará a las 21. Los artistas confirmados son Peke Bonardi, Iván Romero, Los Hoyos, Marcos Coria, Diner Abregú, Chango Canta, Mario Díaz, Eugenio Bonardi y Carlos “Tanque” Palomo. La conducción estará a cargo de Rubén “Bolillón” Coria, José “Cuchufo” Moyano y Walter Carabajal.

Además, compartió el video de “Leña Seca”, el nuevo tema que interpreta