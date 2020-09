La ex de Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil, habló sobre el romance del músico y Julieta Prandi

18/09/2020 - 21:37 Pura Vida

Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, opinó acerca del noviazgo del músico con la modelo Julieta Prandi. La expareja del cantante y madre de sus dos hijos, Bautista e India, fue testigo del romance desde un primer momento.

“Nos separamos en agosto del año pasado después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan y que el nuestro se había acabado”. manifestó en diálogo con el ciclo radial “El Espectador” para aclarar su relación con el artista.

“El amor no se terminó. Nos vamos a querer toda la vida. Eso lo siento. Además, tenemos dos hijos. Yo creo que la razón de la separación fue el desgaste, una pareja se desgasta. Y cada uno también crece para un lugar diferente, son momentos donde se llega al final”, reflexionó.

Consultada por el noviazgo de Emanuel con Prandi, anunció: “No me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se dijo no está bueno ni para mí, ni para Emanuel, ni para Julieta Prandi o la familia de él. No lloré mucho. Me encanta que él pueda encontrar a alguien para disfrutar”.l