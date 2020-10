Ricardo Darín reveló que le preocupa el maltrato al medioambiente

03/10/2020 - 21:31 Pura Vida

Ricardo Darín será, a partir de mañana y hasta el 10 de octubre, el narrador de “20 años de historia”, la nueva serie con la que el canal History celebrará sus veinte años de historia y entretenimiento en América Latina. Con la idea de unir pasado y presente, mañana, a las 22.35, comenzará a transmitirse el primero de los especiales que formará parte de dicha miniserie.

Darín narrará los episodios para el Mercosur. Además del actor argentino, quien también tendrá esta responsabilidad, pero para México y Colombia, será el gran histrión mejicano Damián Alcazar (“Narcos” e “Imperio de la mentira”).

Darín, durante su contacto con los periodistas en una conferencia virtual, en la que participó EL LIBERAL , al referirse a los festejos de los 20 años de History, enfatizó: “Es realmente conmocionante no sólo por la calidad de sus imágenes y la profundidad de sus interpretaciones con respecto a muchas cosas que ocurrieron sino porque cuando uno tiene la posibilidad de asistir de forma de especiales, como lo tiene pensado emitir History, no puede creer la cantidad de cosas que han ocurrido en estos 20 años. Es realmente apabullante”.

¿Qué significó darle voz, interpretación, alma, corazón y vida a estos episodios de “20 años de vida”?, le preguntó César Sabroso, SVP de Marketing y Afiliados de A+E Networks Latin America.

Un shock fuerte porque cuando te proponen una cosa de estas características, por lo menos en el caso mío, lo evaluamos en el término de ¿estaré capacitado, habilitado para hacer esto que me proponen? Dudé unos días. Gracias a las charlas que tuve con mi amiga Mariana Metzger, ella me convenció. Tenía mis dudas, confieso. Cuando empecé a encontrarme no sólo con las imágenes con la conformación y presentación de cada uno de los eventos que recorrieron estos últimos veinte años, en ningún momento dejé de estar en estado de shock. Después de haber visto todo el material, la pregunta que yo me hago es ¿existirá la posibilidad de que nosotros tomemos conciencia de todo lo que pudimos haber evitado y no lo hicimos? Un apartado especial para mí, de todo lo que he tenido oportunidad de ver, es la falta de inteligencia con la que el ser humano se ha manejado con respecto al clima y al planeta.

De estos últimos 20 años, fuera de la pandemia, ¿cuál fue el momento histórico que más le afectó en su vida personal?

En términos generales, las cosas que más me impactan es la falta de conciencia natural, humana del ambiente que estamos utilizando y como debemos cuidarlo. Mi mirada está puesta en qué es lo que vamos a hacer con todo lo que vamos a reflexionar. Las catástrofes naturales son inevitables, no las pudimos controlar. El ser humano ha hecho lo que pudo con eso. Las políticas no me corresponden a mí analizarlas porque es tan controversial todo que es muy difícil hacer un análisis en este momento. Te diría que en los eventos en los que podríamos haber participado para evitar algunas catástrofes naturales y no lo hicimos es lo que más me han impactado.

¿Qué te dirías a vos mismo?

Cuando reflexiono con respeto sobre qué podríamos haber hecho los seres humanos en pos del cuidado de nuestro ambiente, he llegado a la conclusión de que uno debe tomar el toro por las astas y debe confiar en que cuando un sentimiento es genuino, profundo, auténtico y sólido, tiene que encargarse de contarlo. Damián (por Alcazar) dijo que se había superado la autocensura en México. Yo creo que la autocensura es una barrera a superar. La autocensura con respeto, básicamente, a cosas tan sencillas como si pensamos algo que estamos convencidos de que es sano, tenemos que comunicarlo. Yo me plantearía ahora, veinte años después, que podría haber sido un poco más contundente con algunas convicciones y posiblemente hoy no tendría que lamentarme tanto de la falta de respeto que el ser humano ha tenido con respeto al planeta. Yo creo que tenemos que comprometernos más no solo por nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos, que es lo que siempre decimos, sino porque somos una especie a la que le cuesta mucho entender que dependemos, en gran medida, del cuidado que tengamos de este lugar que habitamos. Me habría gustado trabajar más enfáticamente en ese sentido.

El “corralito” en nuestro país, en la primera entrega

Cada uno de los episodios se encargará de tomar un fragmento de las dos décadas para contar los hechos relevantes de los que la humanidad fue testigo a través de History. La audiencia podrá disfrutar de una hora de entretenimiento en la que se rememoren los hechos más importantes que dan cuenta de cómo se transformó el mundo y la cultura a partir de acontecimientos puntuales como inolvidables. Las transmisiones cubrirán los avances tecnológicos más importantes del 2000 hasta hoy. El primero de los especiales se encargará de cubrir desde el nacimiento del milenio, hasta el 2004. Dicho programa hablará de eventos tan relevantes como “El corralito” en la Argentina y la sucesión de cinco presidentes en una semana, los atentados a las Torres Gemelas, el Plan Colombia, el Euro y la creación de Facebook, entre otros.

75 millones de hogares

Eddy Ruiz, Presidente de A+E Networks Latin America, enfatizó: “Estamos muy orgullosos de celebrar 20 años como líderes en historia y entretenimiento con las mejores series, especiales y producciones originales, llegando a más de 75 millones de hogares en toda America Latina. Hoy amplificamos esa experiencia a través de nuestro ecosistema multiplataforma que incluye tanto la pantalla lineal como no lineal con VOD, XVOD, History Play y TV Everywhere”.