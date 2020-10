Néstor Garnica, con Covid-19: “No es cualquier cosa esto; hay que cuidarse mucho”

04/10/2020 - 01:52 Santiago

El violinista santiagueño Néstor Garnica confirmó a EL LIBERAL que tiene coronavirus. “No es cualquier cosa esto. Hay que cuidarse mucho”, enfatizó el músico nacido en La Banda en una comunicación telefónica con este medio.

El artista reveló que el pasado 22 de septiembre se realizó un hisopado. Aseguró que se asustó cuando le informaron que había dado positivo. “Pensé ‘ahora sonamos’. Sonamos porque yo soy fumador y dicen que la gente que fuma la pasa bastante mal”, afirmó.

Te recomendamos: "Cosquín 2021 quiere ser el reencuentro de los abrazos "

Garnica, quien cumplió con el protocolo establecido para estos casos, informó que ayer le confirmaron desde el hospital en donde se hisopó que “me daban el alta y me aconsejaron que siga cuidándome. Ahora, me siento bien. Soy asintomático. Estoy atravesando el 12º día de mi recuperación”.

Al referirse acerca de cómo habría contraído el Covid-19, Garnica relató: “Un día jueves del mes de septiembre me fui a buscar a mis hijos. Mi hija estaba resfriada. Ella vive resfriada. Después, un día sábado, también de septiembre, la mamá de ellos me dice que la mandaron de vuelta del trabajo porque una compañera de ella, que trabaja en la misma área, le había dado positivo el Covid. La mandaron a hacerse un hisopado y dio negativo”.

Te recomendamos: "Manuel Orellana y Néstor Garnica cuentan cómo lidian los artistas con el aislamiento"

Asistencia médica

En su relato, Néstor resaltó que a raíz de todo esto había pedido turno en un hospital para que le realizaran un hisopado. Indicó que, días después, desde el nosocomio le confirmaron que el resultado del hisopado dio positivo. Fue así como tuvo que aislarse.

“Todos los días me llamaban para saber cómo estaba y ayer (por el viernes) me hablaron del hospital para decirme que me daban el alta y me aconsejaban que siga cuidándome”, recordó el artista en su diálogo con EL LIBERAL.

Ante esto, Garnica consignó que llevó a sus hijos con su madre y posteriormente se comunicó con su actual pareja para saber cómo estaba, ya que está embarazada.

Te recomendamos: "Garnica se conecta de manera online con su público en tiempos de cuarentena "

El reconocido ejecutante del violín precisó que su mayor miedo cuando estaba con Covid-19, era “no poder respirar por el ‘pucho’ y morirme asfixiado. Lo que no me hacía pensar macanas es que no tenía síntomas”.

Garnica dijo que lleva una vida sana y hace actividad física. Y es lo que aconsejó a la gente.l