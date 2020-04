Manuel Orellana y Néstor Garnica cuentan cómo lidian los artistas con el aislamiento

23/04/2020 - 20:48 Pura Vida

Tanto Manuel Orellana como Néstor Garnica tenían lindos proyectos para este 2020. Iba a ser “movidito”. El primero estaba trabajando con su compañero Rodolfo “Pelu” Lucca en un nuevo disco; y el segundo iba a romper con la tranquilidad habitual de los meses de abril y mayo, con presentaciones por distintos escenarios. Pero la vida les propuso quedarse en sus casas.

“Al comienzo fue muy difícil entender que había que quedarse en la casa, más porque somos personas que nos movemos constantemente y estamos en contacto con mucha gente. Pero con el tiempo fui comprendiendo todo, valorando que tenemos salud y que pronto va pasar todo esto y vamos a salir a cantar con más ganas que nunca”, dice “Manu”, a través de un mensaje de whatsapp mientras disfruta del espacio al aire libre que le regala su vivienda.

A más de mil kilómetros de distancia, en la ciudad de La Plata, el violinista Néstor Garnica vive su propia cuarentena, en la que aprovecha para componer mucho, y abandonar el cigarrillo, mientras tuvo que cancelar los planes que tenía para abril y mayo, “por razones obvias”.

“La primera semana ha sido una locura porque era ir a comprar de todo y de más para tratar de no salir. Lo cierto es que aquí en La Plata no hay muchos casos, la gente se está cuidando bastante. Yo he dejado de fumar, calmo la ansiedad de otra manera: tocando el violín, agarrando cosas que hace años que tenía pendiente”, confiesa Néstor.

Y agrega sobre el impacto de la cuarentena: “Hay veces que hay que parar. Estas cosas nos sirven a todos para darnos cuenta y ver adónde estamos parados”.

“¿Dónde estoy parado? A través de estos años he ido armando una carrera que ha sido sobre todo positiva. Estoy parado en un lugar importante dentro de mi vida artística y personal que me permite parar y estar tranquillo. Estos últimos 20 años han sido muy positivos para mí”, señala y cuenta que está disfrutando también del tiempo con sus hijos, a quienes tiene con él una semana de por medio.

“Este parate nos hacía falta porque estábamos todos muy acelerados, los habitantes del mundo necesitábamos parar un poco la pelota y saber que estamos en un momento muy especial de nuestras vidas y que uno puede hasta aquí estar tranquilo, aunque un poco de movimiento siempre hace falta”, comenta.

Las únicas salidas que Néstor se permite es ir al supermercado, y de vez en cuando caminar en el barrio. Lo que sí no abandona son sus videos en vivo por Facebook y por Instagram. Precisamente hoy compartirá un encuentro virtual con Musha Carabajal, a las 19.

Por su parte, Manuel Orellana reflexiona: “Podría decir que aquí estamos aguantando todo esto, pero por suerte estamos bien, la familia está bien y eso ya es muy importante para mí. En lo musical, como todos saben, por un lado hay un parate importante que nos impide generar nuestros ingresos. Sin embargo, eso no frena nuestro proyecto musical. Tenemos muchas ideas para hacer. Estamos trabajando en videos musicales y en canciones nuevas para ir preparando todo lo nuevo que se vendrá”.

No obstante, reconoció que no quiere pensar en el día en que la cuarentena se levante. “La verdad que ya no pienso en qué es lo primero que voy hacer porque es medio jugar con la ansiedad que eso genera. Aunque sí me gustaría la idea de ir al campo, al río. Creo que esas son las cosas que más extraño en este momento, aparte de los escenarios. Sin embargo, como todos sabemos, lo último que se va activar serán los eventos masivos, por lo tanto tendremos que pensar en otras actividades hasta entonces”.

Al igual que Néstor Garnica, las únicas salidas de Orellana son al supermercado. “Tengo uno cerca de mi casa y voy pasando 4 días, más o menos, ya que trato de traer lo más que puedo para aguantar esos días sin tener que salir nuevamente”, explica Manuel.

Y más allá de que espera que pronto puedan volver a retomar su actividad, de donde vienen sus ingresos, lo que lo hace ansiar ese día es “la necesidad que tenemos de subir a un escenario a cantar”.