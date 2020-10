Scocco cumplió con la ley del ex y por duplicado

10/10/2020 - 00:09 Mundo River

Ignacio Scocco, ex delantero de River Plate, no tuvo piedad ante su ex equipo y llevó a Newell’s al triunfo por 2-1 con un gol de tiro libre y otro de cabeza, en el partido amistoso jugado ayer en el River Camp. En el predio de Ezeiza, Lucas Beltrán había marcado el gol para el empate parcial del “millo”.

El equipo de Marcelo Gallardo formó con: Enrique Bologna; Elías López, Augusto Aguirre, Javier Pinola y Milton Casco; Santiago Sosa, Leo Ponzio, Crístian Ferreira; Lucas Beltrán, Lucas Pratto y Federico Girotti.

Mientras que el DT Frank Kudelca alistó al equipo rojinegro con Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo; Jerónimo Cacciabue (Pablo Pérez), Julian Fernández (Mateo Maccari) y Aníbal Moreno; Enzo Cabrera, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco.

En el primer tiempo, Newell’s se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Scocco promediando los 45 minutos. A River le faltó eficacia ofensiva en las jugadas que generaron sus delanteros, en especial desde el juego aéreo.

Para la segunda parte Gallardo incluyó tres cambios con los ingresos de Bruno Zuculini por Ponzio, Tomás Lecanda por Aguirre y Jorge Moreira por López, y mantuvo el sistema habitual que viene usando de 4-3-3. El empate de Lucas Beltran duró poco porque de nuevo, esta vez de cabeza, “Nacho” Scocco puso el segundo gol para la “lepra” cuando River ya tenía en el campo a Benjamín Rolleisser y Jorge Carrascal, ingresados por Beltran y Girotti.

El “Muñeco” Gallardo cuidó a algunos de sus titulares, quienes realizaron tareas especiales de activación física por el desgaste de los partidos de la Libertadores, como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Matías Suárez y Rafael Borré.

River no pudo contar con Franco Armani, Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, quienes jugaron la fecha de eliminatorias. Los posibles reemplazantes del transferido Lucas Martínez Quarta -que también jugó en la selección argentina- tuvieron jornadas dispares ya que el paraguayo Robert Rojas ni siquiera fue al banco ante Perú y Paulo Díaz jugó 90 minutos ante Uruguay pero de lateral.