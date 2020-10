Fue al baño de su casa y se encontró con un lagarto en el inodoro

18/10/2020 - 14:40 Mundo Web

El abogado platense Pedro Aribe se volvió viral esta semana pero no fue por una causa judicial sino por un hecho insólito que sucedió en su casa este viernes a la madrugada.

Todo comenzó cuando su hermana se levantó al baño en medio de la noche y cuando encendió la luz se llevó el susto de su vida. Adentro del inodoro había un enorme lagarto, en una escena que parecía sacada de otro mundo.

La tapa estaba levantada y la cabeza de un animal que no alcanzó a reconocer sobresalía del perímetro. Un lagarto overo había entrado en su casa por los conductos sanitarios.

"Si alguien está leyendo esto mientras hace sus necesidades, este es el animalito que se encontró mi hermana hoy a la madrugada cuando se levantó al baño", compartió Aribe en su cuenta de Twitter junto a las fotos del lagarto que lucía muy cómodo en el baño familiar.

“No sabía bien a quién llamar. No sabía ni siquiera cómo describir lo que había visto en el inodoro”, retrató.

“Le saqué una foto porque no sabía si se iba a quedar o se iba a ir por donde había venido. Después hice una videollamada con mi hermana porque no entendía lo que estaba pasando. No entré en crisis pero me asusté”, expresó.

Pero la historia no terminó allí, ya que el usuario también compartió el video en el que se muestra cómo lograron sacar al animal del inodoro. Entre algunos gritos histéricos, la lucha del encargado de la tarea y la fuerza con la que el animal, que estaba aterrado, se aferraba a su escondite, quedó más que claro que la tarea no fue para nada sencilla.

El lagarto fue liberado, horas después, en la Estación De Cría De Animales Silvestres (ECAS), en la reserva ecológica del Parque Pereyra, con el propósito de devolverlo a su hábitat natural.

Entre la gran cantidad de reacciones que tuvieron las fotos y el video, muchos usuarios aportaron algunas definiciones sobre el animal y el trato que se le debería dar: "Es una iguana.. y es chica. Hay más grandes. No hacen nada.. se comen los bichos solamente. Viven muchísimos años y siempre salen a tomar sol. No las maten por favor".

"Es un lagarto overo", corrigió otro tuitero, que añadió "y no muerden". "El hecho que muevan su cola es un método de defensa, se le desprende y la sigue moviendo así puede escapar de sus depredadores. Es inofensivo, solo que tiene garras demasiado largas", completó el usuario.