KAROL G LLAMA AL EMPODERAMIENTO Y LA INCLUSIÓN CON “BICHOTA”

23/10/2020 - 21:14 Pura Vida

“Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas TÚ mismo y el jefe de tu vida!”. Con ese mensaje, Karol G lanzó su nuevo sencillo “Bichota”, escrito por ella con la colaboración de Ovy On The Drums, que tiene la fuerza de un llamado al empoderamiento y la inclusión.

Además, esta semana la cantante arrasó las categorías femeninas durante los 2020 Billboard Latin Music Awards donde ganó los premios por Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina y Top Latin Álbums Artista del Año, Femenina.

Karol se presentará también durante los 2020 Latin GRAMMY Awards donde está nominada 4 veces incluyendo las categorías Canción del Año y Grabación del Año con el tema “Tusa” con Nicki Minaj. La ceremonia será transmitida en vivo el 19 de noviembre por Univisión.

Este nuevo sencillo, cuyo estreno se da con video incluido, llega tras el tema de KAROL G certificado 3X platino por la RIAA, “Ay, Dios Mío” y “Tusa” con Nicki Minaj, la canción latina más exitosa y escuchada durante el 2020 alrededor del mundo. l