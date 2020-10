Candelaria Tinelli estrenó tatuaje: se hizo una enorme araña en su cabeza

24/10/2020 - 21:22 Pura Vida

La “it girl”, hija de Marcelo Tinelli exhibió el nuevo diseño que se despliega entre su frente y el cuerpo cabelludo, en una zona que ahora lleva rapada a cero. Además, respondió a las críticas de sus seguidores.

El tatuarse en diversas partes del cuerpo hacen a la identidad de “Cande” Tinelli. Ahora, incluso por debajo del cuero cabelludo, aunque el rapado permite dimensionar la silueta de una araña que parece tomarla a un costado de la cabeza, desplegando sus ocho patas entre la frente y el parietal.

En la parte superior de la oreja una telaraña tatuada con anterioridad completa el flamante diseño, que en estas horas la cantante presentó en su cuenta de Instagram ante sus 4,2 millones de seguidores. “Incy Wincy”, escribió al pie de las fotos, en referencia a la célebre canción infantil de La Granja de Zenón (aquella de “Incy Wincy araña, tejió su telaraña...”).

Los seguidores que dejaron sus comentarios en el posteo fueron por la aprobación del nuevo tattoo. Aunque hubo algunas excepciones, críticas que en un par de casos, “Cande” les respondió. “¿(Busca) llamar la atención?’, se preguntó un joven. “La verdad que no -le respondió “Cande”-. Me gustan los tatuajes como verás, y me seguiré tatuando. Espero no llamar más tu atención. Disculpame”. “Horroroso. ¿Qué tiene en la cabeza?’, indagó una mujer. “Aire”, le contestó.