“Más allá de la luna” tiene a un argentino

Agustín Ross Beraldi, animador argentino que formó parte del equipo de realización del largometraje musical “Más allá de la Luna” de Netflix, destacó el “diferencial” que aporta su mirada como director en su inserción en la industria de Hollywood y opinó que la llegada del gigante del streaming al terreno de las producciones animadas permite “transmitir historias localistas y volverlas universales”.

Así lo expresó Beraldi en diálogo con Télam desde la ciudad canadiense de Vancouver, donde trabaja para la compañía Sony Pictures Imageworks, subsidiaria de uno de los grandes estudios de Hollywood y con la que Netflix Animation se asoció para contar la historia de Fei Fei, una niña china que construye un cohete para ir a la Luna y demostrar que allí vive una diosa mitológica de la que su madre solía hablarle antes de morir.

Además, tras participar -entre otras- en la confección de la ganadora del Óscar a Mejor película animada “Spider-Man: Un nuevo universo” (2018) y en la nacional “Metegol” (2013), de Juan José Campanella, consideró que la posibilidad de rotar entre proyectos “que no tienen nada que ver en cuestiones de estilo” le permitió “no quedarse con una sola fórmula sobre cómo hacer una película”.

El animador que apenas supera los 30 años consideró que uno de los logros de “Más allá de la Luna” había sido que los personajes reflejaran “la honestidad y la sinceridad” de las actuaciones.

“Empecé haciendo posproducción y trabajos en películas nacionales, pero siempre quise estudiar animación. Cuando terminé la carrera de montaje me puse a estudiar animación en una escuela online de EE.UU. y tuve la suerte de que al mismo tiempo saliera la convocatoria para entrar a trabajar en ‘Metegol’, así que pude empezar a practicar en una película grande y con gente súpertalentosa; eso me dio un puntapié inicial bastante grande”, contó sobre sus inicios.

Y agregó: “Uno quizás entra al mundo de la animación en Argentina pensando que no hay nadie que trabaje en proyectos importantes, pero es todo lo contrario. Me encontré con gente que después me crucé en otros trabajos, y así fui creciendo en la industria nacional, hasta que surgió la oportunidad de ir a Irlanda a trabajar en el piloto de una serie, y después esa serie se mudó a Canadá, lo que me permitió entrar a Sony”. l