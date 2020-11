Raúl Porchetto recibirá a todos sus fans en su living

03/11/2020 - 20:57 Pura Vida

El próximo viernes 13, a las 22, Raúl Porchetto realizará su primer concierto streaming acompañado por Daniel Porchetto en teclados y voz, Hernán Rico en percusión y Ana Clara Porchetto y Antonella Vinaccia en coros.

Una suerte de recorrido por clásicos junto a las canciones que lo representan en una época determinada y las que quedaron grabadas en la memoria colectiva, con arreglos especiales para la ocasión y dejando lugar a la espontaneidad que sugiera el momento.

“La intención no es hacerlo como un show en sí sino darle un clima más cálido, un clima de sinergia con la gente. En el marco de un living, generar un poco lo que es una reunión con amigos, con familia que es común en mi vida”, destacó Porchetto, a EL LIBERAL , en una entrevista realizada por Skype.

Y agregó: “Es todo un desafío para mí. La base más allá de ensayar los temas y tener el diagrama de lo que uno quiere hacer, es la naturalidad que pueda mantener yo, igual que cuando estoy con amigos, o con mi familia. Esa es la idea”.

¿Qué representa para usted cantar junto con sus hijos?

Es muy importante, algo muy lindo, inimaginable cuando apenas fui papá , porque no es fácil nuestra carrera, ser músico en nuestro país. Lo importante es que ellos hicieron su vocación y por ahí fue. Mi hija es maestra de música, recibida en el Conservatorio, es maestra de música en los colegios y colabora conmigo cuando se da la posibilidad; y mi hijo tiene una escuela de música y toca conmigo en la banda normalmente.

Sin duda que en este concierto por streaming van a estar presentes los clásicos de su repertorio

La idea es que la columna vertebral sean los clásicos, porque creo que es un poco lo que la gente quiere, me pasa a mí con los artistas que admiro, que quiero que toquen temas que uno está esperando escucharlos. Pero también temas que a veces por el formato de un show, es difícil tocar por que son muy íntimos, que estuvieron en algún rincón de algún álbum y que a veces mucha gente me lo reclama. Habrá, entonces, temas de ese álbum que se llamó “Caras de la guerra” y que nunca los he interpretado; y un bolero también, porque además de gustarme el tango, el folclore, el rock argentino, me gusta lo que yo creo que es buena música, y el bolero lo es, y tiene grandes compositores mexicanos... Yo había compuesto “Un gesto de amor” y me parece que el streaming será una buena oportunidad para tocar esos tipo de temas.

“Este virus es la esquirla de una implosión planetaria, de una sociedad planetaria que no da más”

En el exquisito y amplio repertorio que Raúl Porchetto ofrecerá a sus seguidores y al mundo, el bolero es un género que lo conecta con el amor.

“A mí desde chiquito me gustaba esa poética, la metáfora que en pocas palabras se dice todo. Como aquel poema, de un autor mexicano, que lo aprendí de mi madre, y que luego se hizo canción, y que dice: ‘Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presintiera en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré’ Ese es el arte, con pocas cosas se dice todo. Y el bolero tiene eso, no puedo decir que es anticuado, porque las verdaderas obras que son de excelencia son atemporales y perduran en el tiempo. Uno escucha algún tema de Agustín Lara o lo que fuera, Armando Manzareno, más contemporáneo... Yo pertenezco a una generación para la que (el bolero) es como un símbolo, una forma de interactuar, relacionarse desde el amor, desde lo afectivo”, explicó el intérprete.

Y en este contexto en el que vive el mundo hoy, el amor es un valor que debe prevalecer...

Creo que de los mejores sentimientos, el más excelso que el ser humano puede experimentar es el amor, hacia un hombre, una mujer, hacia un hijo, hacia un padre, hacia un ser querido. Es un sentimiento que trasciende lo racional, las posibilidades mismas del ser humano.

Creo que también es bueno contagiar a las nuevas generaciones porque el mundo, como decís, está necesitado de amor y paz, creo que si no se integran a un nuevo estado de conciencia esas dos realidades, el mundo dentro de 50 años será muy complicado para los seres humanos que creemos que nos llevamos el mundo por delante, por ambiciones, y así nos va.

Desde su perspectiva, ¿cómo cree que nos va?

Este virus que está pasando, por ejemplo, es la esquirla de una implosión planetaria, de una sociedad planetaria que no da más. Tanta crisis humanitaria, aquí, allá y en todas partes. Entonces, es una esquirla más. Yo me imaginaba si aparecieran dos virus más, qué pasaría con nuestra existencia, si con uno solo quedó el planeta paralizado; estamos todos con la cara tapada, sin gestualidad, sin poder compartir lo esencial, lo natural, es totalmente desnaturalizado lo que nos ha obligado esta pandemia. Y haber perdido tantas cosas. El planeta perdió casi un año de vida por un solo virus. Es tiempo de bajar un poco de la soberbia en la que nos encontramos los seres humanos y a partir de ahí replantearnos un par de cosas, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. Es una obligación ética, moral, humana.