Alejandro Dolina se asoma a la libertad por streaming

Alejandro Dolina protagonizará el sábado 14 su segundo streaming, que tendrá como eje temático a la libertad, un asunto que para el artista “es espinoso y si se quiere filosófico ya que muchas veces implica una trampa de quienes manejan el mundo”.

“La libertad es un tema interesante porque suele creerse que es poder ir donde uno quiere y entonces uno dice ‘voy a ir a visitar a mi cuñado y eso es porque soy libre’ pero podés tener el derecho declarado de circular, pero lo que no te permite hacerlo son tus propios recursos”, reflexiona Dolina en una charla con Télam.

El escritor, músico y conductor radial, que el 14 desde las 21.30 asumirá el segundo capítulo de “En la pieza de Dolina” a través de www.entradauno.com, abunda en torno a las nociones de libertad, y señala que “todos los habitantes de la Argentina tienen permitido viajar a Montecarlo, pero en realidad la mayoría no puede, de manera que esa libertad declamativa es una trampa de quienes manejan el mundo”.

Combinando erudición y calle del mismo modo en que desde hace más de tres décadas en las medianoches de la radio, el creador anuncia que en su unipersonal quiere “mostrar de un modo lunar, es decir no discurseando sino contando historias, la posibilidad de poner de manifiesto esa contradicción sobre la libertad”.

“Todos los invasores colonialistas suelen llegar al galope a los países que colonizan en nombre de la libertad. Pero es todavía más complejo que lo que el streaming muestra -insiste-, porque en situaciones extremas donde la vida vale muy poco no sé si importa tanto la libertad como fenómeno declarativo. Imaginate vos gente que no come nunca no estará muy interesada en publicar sus ideas por medio de la prensa, esos son logros burgueses”.

El hacedor de “La venganza será terrible”, clásico radial que actualmente se emite en modo remoto y sin público por AM 750, redondea que “todas las libertades declamativas son muy importantes, pero se puede estar peor que eso y hay libertades más elementales que por ahí creemos que tenemos y no tenemos”.

Sobre cuán amigable le resulta el streaming, Dolina contó: “Se parece a muchas otras cosas que hago a veces, como charlas y presentaciones de libros donde estoy solo y voy manejando un discurso mitad preparado, mitad improvisado, con una sola diferencia que es el público, el famoso convivio donde vas consiguiendo una expresividad y una resignificación a partir de esas reacciones. Ausente el público es verdad que te quedás un poco rengo”.