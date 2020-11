Natalie Pérez tiene hoy la última chance en “MasterChef”

11/11/2020 - 22:23 Pura Vida

Aunque el ingreso de Natalie Pérez al exitoso reality gastronómico “MasterChef Celebrity”, de Telefé, se vio como una invitación realizada de urgencia, a raíz del resultado positivo de coronavirus de “El Polaco”, a quien le tocó reemplazar, lo cierto es que la actriz y cantante ya se había comprometido a tomar el lugar de cualquiera de los participantes cuando rechazó la titularidad.

“Me encanta cocinar, me gusta mucho, vivo sola y me cocino, cosa que no es muy normal, porque cuando uno vive solo por ahí es normal hacerse galletitas con queso y listo. A mí me encanta cocinar, me hago los platos para mí como si tuviera invitados, lo disfruto; es un momento también de conexión, distracción, es un arte, una forma de expresión cocinar, condimentar, ponerle colores a la comida, es parte de nuestro sentido creativo, entonces personalmente lo disfruto mucho y cuando me llamaron para participar de este proyecto casi que hasta último momento iba a estar, pero después me di cuenta que con la demanda que tenía el programa y con todas las cosas que tenía yo en este mes, con el lanzamiento de mi disco, el videoclip, empezar una novela, continuar mis clases... había logrado una estabilidad que creía que se me iba a derrapar.

¿Qué te hizo pensar eso?

Porque el programa es un formato internacional, muy exigente, requiere del cuerpo, de la mente, de tu creatividad, de trabajar bajo presión, mucha carga horaria, además de la posibilidad de contagiarte porque estás mucho más expuesto, entonces tenía muchos otros planes que no eran compatibles con este juego, con este reality, pero había quedado de palabra que si llegaran a necesitar un reemplazo contaran conmigo, y justo pasó lo de “El Polaco”, y me llamaron y estuve.

¿Cómo fue la experiencia?, teniendo en cuenta que te gusta ver programas de cocina y te mostraste emocionada...

Es que yo fui más como fan porque me encanta el programa que como celebrity. No podía pensar. Yo estaba ahí y no podía creer que estaban Damián (Betular), Donato (De Santis), Dolli (Yrigoyen). La cocina es puro amor, si uno está nervioso, o tiene un mal día, y si encima tiene que trabajar bajo presión, en un día muy largo, porque entrás muy temprano y te vas muy tarde, te vas cargando y se hace complicado contener la emoción cuando te dan la devolución. Es una mezcla de muchas cosas.l