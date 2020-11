Diego Ramos y Miss Bolivia le pondrán su talento a “La Compañía”

11/11/2020 - 22:50 Pura Vida

El actor Diego Ramos, que mientras sigue con la experiencia “Sex virtual” prepara su protagónico en “La compañía”, que podrá verse el próximo viernes a las 21 por streaming desde el teatro Astral, confiesa estar “en un momento de transformación, en la búsqueda de otros roles dentro del medio”.

La obra, que el actor protagoniza junto a la cantante y compositora Miss Bolivia y cuenta con dirección de Ricky Pashkus, muestra la antesala del estreno de un espectáculo en el que su director (Ramos) se encuentra en la previa con los actores, quienes le confiesan que no ensayaron y juntos tendrán que resolver en una hora lo que va a suceder en esa función.

En charla con Télam, Ramos contó: “Es emocionante estar frente a esa platea vacía donde todo va a comenzar nuevamente. Más o menos lo que estamos viviendo, donde parece que con los protocolos necesarios puede volver el teatro”.El show, cuyas entradas se pueden adquirir en el sitio web Plateanet, cuenta con la participación de Josefina Scaglione junto a Jenny Martínez y Roberto Peloni, acompañados por Miuka, Fer Ibarra y Menelik Cambiaso.

¿Qué te sedujo de esta propuesta?

Es muy metafórico. Preparar un show que se estrena en una sala que se va a llenar otra vez. Con las nuevas noticias todo es muy esperanzador y optimista. Esto tiene que ver con lo que nos está pasando a los actores y a las compañías y con esta ilusión de que el telón se vuelva a levantar. Por otro lado, es una propuesta donde todo lo que sucede es muy ecléctico. Se habla de la diversidad arriba del escenario. Hay personajes que son drag, como el caso de mi asistente que es Miuka, una drag queen muy famosa.

¿Cómo se armó la dupla con Miss Bolivia?

A Miss Bolivia la había entrevistado en un programa que tenía en el canal CN23 y me cayó muy bien. Es una persona hermosa, más allá de su música, de su mensaje, su cariño y su paciencia. Su militancia desde un lugar de amor y de alegría, sin ataque, sin violencia y sin imponer. En el verano, en “Sex”, fue una de las artistas invitadas y ahora también vamos a estar juntos en “Autosex”.

¿Cómo vivís la experiencia de hacer teatro por streaming?

Al principio le tenía miedo, como a todo lo tecnológico, si bien tengo todo lo último, es de pura pinta porque no entiendo nada. Además, me gusta la posibilidad que da el teatro de tener contacto con la gente, pero descubrí que con “Sex virtual” eso sigue intacto. La gente se involucra un montón, es libre en el encierro. Hay momentos donde el espectador es el protagonista que le da rienda suelta a sus fantasías, morbo, erotismo, desnudez o lo que quiera. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que le gusta ser mirada y ahí ellos toman el protagonismo guiados por nosotros. Aclaro que por estar en “Sex” no la tengo re clara ni hago de todo, al contrario, a la hora del sexo soy lo más clásico que hay sobre la tierra. Yo bauticé a esta propuesta como un campamento sexual por todo lo que va pasando en esos tres días que dura la experiencia, donde el público se va juntando y salen parejas, cruces o lo que fuera.l