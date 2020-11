Sánchez: “No se puede seguir así”

18/11/2020 - 22:23 Deportivo

Está claro que el arranque de Central Córdoba en la Copa de la Liga Profesional no fue el deseado. Un punto de nueve, habiendo disputado seis en condición de local, lo dejaron muy relegado en la Zona 2, con escasas chances de clasificarse a la zona campeonato.

El “Ferro” necesita reaccionar y deberá hacerlo el próximo sábado, cuando desde las 21.30 visite a Independiente. Así lo entiende su arquero Alejandro Sánchez.

“No es el arranque deseado por nosotros, la realidad es que hemos perdido puntos importantes y ya hoy no tenemos margen de error. Arranca la segunda fase y el único camino que hay es ganar los tres partidos como sea. Tenemos que aprender de los errores y que no te vuelva a pasar más. En los tres partidos creo que hemos pecado y los errores los pagamos bastante caros. Tenemos que ser muy conscientes de que no nos podemos volver a equivocar. Tenemos que cambiar la imagen, que no es buena, y el sábado como sea ganar”, dijo con dureza el “Oso” sobre la realidad del equipo que dirige Alfredo Berti.

Para Sánchez, lo más grave es que a Central le convierten enseguida. “Te cambia todos los planes. Uno viene trabajando toda la semana y que a los 6, 7, 8 o 9 minutos te hagan un gol y estar perdiendo, ya te cambia todo. Tenemos que empezar de una vez por todas a cambiar esas cosas, ser autocríticos y saber que no estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar la idea que tenemos todos en la cabeza. Hay que empezar a apretar, a mostrar los dientes y poner el cuchillo entre los dientes porque si seguimos por la misma senda los resultados van a ser peores”, advirtió.

Si bien sostuvo que no fue tan malo lo hecho ante Colón, sabe que no se puede seguir así: “Hicimos un primer tiempo malo y en el segundo supimos jugarlo, lo neutralizamos a Colón, obviamente con pocas llegadas pero la actitud cambió totalmente hasta que nos hicieron el segundo gol. Cuando eso pasó, ya no teníamos más ideas y los planes que teníamos se fueron por la borda. Pero el primer tiempo lo regalamos, y el segundo tiempo afinamos un par de cosas que teníamos que hacer, se cambió la actitud pero igualmente no se puede seguir así. De una vez por todas hay que madurar como equipo y empezar a ganar”.

Sánchez elogió a su ex compañero en Atlético, “Pulga” Rodríguez, por el golazo que le hizo el lunes pasado. “Es una delicadeza del rival. Es un ex compañero que tuve en otro equipo, lo conozco bien pero cuando vos te enfrentás con esos jugadores de tanta jerarquía, no hay con que darle. Yo lo que le digo a todo el mundo es que el arquero tiene que tratar siempre de estar bien parado, pero cuando son méritos del rival no hay con que darle, simplemente hay que felicitarlo. Eso es lo que hice cuando terminó el partido, lo felicité porque creo que siempre hay que actuar de buena fe”, dijo.

El “Oso” se despidió con un mensaje para el hincha: “A nosotros nos está doliendo al igual que a ellos, pero vamos a hacer todo lo posible para sacar esto adelante. Y lo vamos a hacer, tenemos un buen equipo y el sábado vamos a ganar”.