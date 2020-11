Revelan estremecedor audio de Maradona sobre su hijo Dieguito

29/11/2020 - 21:54 Pura Vida

Algunos podrán decir que es casualidad, otros, que el alma de Diego Armando Maradona ya intuía el momento de la partida, y por eso, “con el diario del lunes”, como se dice, algunos de sus últimos movimientos comienzan a ser interpretados como la necesidad de dejar algunas cosas en orden. En este contexto, se hizo público el último mensaje de voz que el “Diez” le envió a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda, pidiéndole que cuidara de ella y de su pequeño hijo, Dieguito Fernando.

“Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero. Me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”, se lo escuchó decir al ex futbolista, quien falleció a los 60 años, en el audio que compartió Luis Ventura en su programa “Secretos Verdaderos”.

Y en ese mismo mensaje, Diego agregó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero éste me va a sacar la última cana. Un abrazo”.

En memoria

La cuenta oficial de Diego Maradona en Instagram tiene más de 7 millones de fanáticos; y en su página personal en Facebook lo siguen 11 millones de fanáticos. Tras su muerte, en Instagram se hizo una modificacíón muy significativa en su perfil. Ahora, arriba de su nombre, se agregó la frase “en memoria de”, según lo reflejó Primiciasya.

Tanto en esa red como en Facebook su último posteo había sido el de un día después de su cumpleaños 60, el 1º de noviembre, anunciando una marca de pastas con su nombre y que asegura que son “igualitas” a las que preparaba Doña Tota, su mamá.