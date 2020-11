Malena Pichot está de acuerdo con la “muerte digna”

29/11/2020 - 22:00 Pura Vida

Lejos de las redes sociales adonde suele protagonizar intercambios con sus seguidores, la actriz Malena Pichot llegó a la pantalla de Netflix con “El Cuaderno de Tomy”, una película encabezada por Valeria Bertucceli que cuenta la historia real de Marie Vázquez, una argentina de 43 años a quien le descubren un cáncer terminal y frente a esto, y teniendo un hijo de tan sólo 3 años, decide escribirle un cuaderno, contándole cosas sobre él y sobre ella, para que las lea cuando crezca. Pero además de esto, el filme pone sobre la mesa el debate acerca de la “muerte digna”, de la cual Pichot, quien interpreta a la amiga de la protagonista, tiene una idea muy clara, igual que sobre el uso del humor como un escudo para desdramatizar la vida.

“Hay gente que utiliza el humor en los momentos incómodos, en los momentos tristes. Como yo soy así entonces me imagino que hubiese hecho lo mismo, pero porque es mi personalidad. Nadie que no hace chistes todo el tiempo va a empezar a hacer chiste justo cuando se está por morir. También me flashea mucho que son temas en los que siempre tuve una postura muy clara, no guardo recuerdos de haber tenido dudas sobre el tema. Creo que la gente tiene que tener el derecho a decidir cuándo esta vida no es más digna. Y me sorprende cómo hay gente que puede ponerse contra eso, a favor de qué o defendiendo qué moral. Pero ojalá que se hable de esto, que se hable en los medios, que la gente debata. Eso siempre está bueno”, señaló a Ciudad.com sobre las repercusiones de la película con su tratamientos sobre la “sedación terminal” a la que quiere recurrir la protagonista de la historia.

La película forma parte del grupo de lo más visto de Netflix en la Argentina.