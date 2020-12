Nati Jota pidió disculpas por viejos tuits racistas

01/12/2020 - 20:13 Pura Vida

En medio del escándalo protagonizado por Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino, integrantes de Los Pumas, quienes fueron fuertemente cuestionados y sancionados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) a raíz de una serie de mensajes violentos, racistas y xenófobos compartidos en Twitter, hace varios años atrás; la periodista e influencer Nati Jota también fue blanco de análisis por escribir desafortunados mensajes discriminatorios en esa misma red.

A través de un video, Nati explicó que los escribió en escribió esos mensajes en 2010 cuando recién comenzaba a incursionar en Twitter. “Tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes”, dijo la joven que tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, a los que teme perderlos tras la polémica.

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, explicó. Y agregó ya casi al final de su extenso video: “De verdad pido disculpas y me avergüenza mucho”.

Si bien había pensado dejar pasar esta revisión de sus viejos tuits con la que se encontró ayer, la angustia pudo más y la empujó a realizar el video que compartió en sus redes sociales para aclarar su situación.