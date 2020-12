Un hijo, una experiencia internacional y la pandemia le dieron nueva vida a Nahuel Pennisi

05/12/2020 - 21:23 Pura Vida

“Renacer es la palabra que me representa en este tiempo. Aprendí mucho, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”.

Son palabras de Nahuel Pennisi al definir, en un entrevista exclusiva con EL LIBERAL , a “Renacer”, su tercer álbum.

Luego del adelanto de “Mundo” junto a Abel Pintos, y de participar en la ceremonia de la 21º edición del Latin Grammy, el artista lanza una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos del folclore y la música latinoamericana.

¿Qué cosas te hicieron renacer?, a propósito del nombre tan particular que tiene tu disco.

Renacer me hicieron muchas cosas, principalmente el nacimiento de mi hijo Mateo; la verdad que siempre me motiva mucho. El hecho de tener todos los días, despertarme con él y aprender juntos... Eso fue lo que más me hizo renacer. Después, el hecho de lo que fue Viña del Mar también. Fue un impulso muy grande para mi carrera. Me marcó mucho en un momento en el que quizás estaba más enfocado en otras cosas, quizás como trabajar, en el disco, en la creatividad... un poco estaba más en la familia y eso de Viña me vino a dar un impulso muy grande, un empujón y por ultimo y lo más importante, la pandemia. Yo creo que el coronavirus nos ha hecho a todos renacer en muchos aspectos. Nos ha hecho empezar de cero en otros. Nos hizo recapacitar, pensar cómo seguir, replantearnos cosas... Yo creo que se movieron las emociones profundamente en este tiempo, no solo mías sino de todos. Por eso este disco para mí es un renacer.

¿Cómo definirías a esta producción en el que cantas algunos temas con intérpretes muy notorios, como Abel Pïntos?

Es un disco que trae varias características. Lo más importante es que está enfocado en lo que es la interpretación, desde el laburo que hicimos con el querido Julio Reyes, siempre estuvo la idea de que este disco sea un álbum para poder hacer hincapié en lo que es la expresión, la emoción de una canción que te diga cosas. Porque, a veces, uno lo puede enfocar desde la producción, la musicalidad o desde lo comercial. Yo creo que lo fuimos encarando desde lo interpretativo y me ha hecho muy feliz porque aprendí mucho con Julio. Me enseñó a involucrarme más con las emociones, a meterme más en clima con cada canción y a entender que cuando uno graba un disco, ese momento, cuando vos estás grabando va a quedar plasmado para siempre, porque la versión va a ser la misma, la voz va a ser la misma, no va a cambiar nada. En todos caso, después va a haber otras versiones, pero esa va a ser única y por eso uno tiene que estar concentrado y enfocado en ese momento, en ese lugar. Y además que el disco tiene una búsqueda de canciones propias, algunos temas, versionar algunas canciones que me gustan... características que tienen que ver conmigo haciendo hincapié en lo popular y también en lo internacional, con mucho cuidado obviamente y mucho respeto. El disco va por ahí y estoy muy feliz de que ya lo podamos compartir entre todos.

En “Mundo”, el tinku está presente y la raíz folclórica florece, en esta interpretación que haces, ¿cómo fue la elección del tema?

Mundo es una canción que me da mucha expectativa porque es una de las primeras de mi repertorio que invita más a la gente a saltar, a bailar, a tener otras reacciones desde lo que es mi música. Hablar del tinku es hablar de nuestra música popular, de nuestros hermanos bolivianos que son parte de esta cultura, en el que hay muchas cosas que se van uniendo, como la danza, el amor por la música, la poesía... La palabra tinku significa encuentro, entonces para mí es un encuentro con la música, con el mundo.

¿Qué significó para vos volver a cantar con Abel Pintos un tema como “Mundo” que emociona desde el principio hasta el final?

No estuvimos en el mismo espacio, en realidad sí, pero no en el mismo momento juntos, la verdad es que compartir una canción con alguien que admiro, que quiero mucho y que un poco nos vamos imaginando qué es lo que va a hacer el otro o el lugar que el otro le da para que cante uno, fue muy divertido. Abel se copó y la verdad es que estoy muy agradecido por su gesto. Le vino muy bien su aporte a la canción. No tengo palabras para agradecerle y ahora sólo queda disfrutar y compartir este momento.

Viajó al origen de canciones que marcaron algún momento de su vida

El disco “Renacer” está conformado por trece canciones, entre temas nuevos y algunos covers, pero que llegan al oído en forma de versiones que no hacen más que desnudar la identidad, la esencia que hay detrás de la conmovedora voz de Nahuel Pennisi.

A propósito de los covers que haces, realmente destacables las versiones de “Canción de lejos”, de César Isella; “Hasta que me olvides”, de Juan Luis Guerra; y “Hoy”, que popularizó Gloria Estefan. ¿Qué te llevó a elegir estos tres temas, en particular?

Lo de “Canción de lejos” es una canción que me viene acompañando hace mucho tiempo más allá de que no la venía cantando, la conozco por muchas versiones... por la “Negra” Mercedes, por Lorena Astudillo, por Los Copla... La verdad es que es un tema que me marca mucho, por eso también en el último Cosquín abrí con él y por eso lo quería meter en el disco. Después con “Hasta que me olvides” me pasa que al darme cuenta que la canción es de Juan Luis Guerra, que es un dato que no todos lo sabían, me gustó la posibilidad de poder imaginarme qué es lo que sentía Juan Luis cuando estaba componiendo la canción... entonces es un poco ir a los orígenes. Como Juan es tan exquisito para componer, y tiene la bachata en la sangre, me imaginé que está canción pudo haber sido un comienzo de bachata en algún momento y después la versión que todos conocemos de Luis Miguel es más balada, pero es otra cosa. Entonces, digo quizás viajando un poco al orígen de “Hasta que me olvides”, quise hacer una versión más de bachata, un poco para divertirme y aprender con esta canción. Y con el tema “Hoy”, lo mismo. En mi adolescencia escuchábamos mucho con mi familia a Gloria Estefan y ese tema me emocionaba porque es una canción que te hace mover un poco el cuerpo, pero también te hace mover las emociones más profundas porque tiene como un dejo de nostalgia y al mismo tiempo un sonido de música popular con charangos, con quenas, con guitarras, entonces se parece mucho a la música argentina; y por eso lo quise hacer también.