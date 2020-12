Gallardo: “No sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez”

06/12/2020 - 08:53 Mundo River

Marcelo Gallardo habló sobre las versiones que comenzaron a surgir esta semana, en la que trascendió el deseo de jugadores como Salvio y Cardona, de una nueva final de Copa Libertadores entre River y Boca.

Tras cumplir con la primera fase de la Copa Diego Maradona con un triunfo contundente por 3-1, El "Muñeco" volvió a enfocarse en la Libertadores y opinó sobre la revancha.

"Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera... Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez. Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar", expresó.

Y agregó: "No sé cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso. Pero sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea".