Padre Jorge Ramírez: “Allanemos el camino para el gran encuentro con Jesús”

06/12/2020 - 10:09 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL, su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Marcos 1, del 1 al 8, segundo domingo del tiempo de adviento.

"Hemos salido de celebrar a Cristo Rey y nos preparamos para experimentar a ese Cristo humilde que nace en un establo, en un pesebre. La palabra clave es el camino. Hay una frase que dice 'preparen el camino al Señor' y hace referencia al camino para encontrarse con el Señor, para celebrar la Navidad", comenzó diciendo Ramírez, que todos los días brinda la Santa Misa a través de Facebook.

Te recomendamos: Padre Jorge Ramírez: “No importa lo que tengas, sino como lo administras y lo que sos”

"Preparar el camino. Allanar, sacar obstáculos, 'dejar la cancha libre'. Al escuchar eso pensaba en mi época de chico cuando iba a Sumamao y me llamaban la atención los atajacaminos, porque a pesar de que vengas con lo que sea, se plantan en tu camino y no se mueven. Entonces... ¿Qué bicho tendrás que sacar de tu vida para llegar al camino del Señor?", se preguntó.

Y continuó: "Y hay mucho bicherío... no sólo personas, sino vicios, costumbres, modos, cosas que hay que sacar de entrada para allanar nuestro camino. Es el tiempo de reflexionar y actuar. Porque si no, los "atacajacaminos", no te dejan pasar.

Te recomendamos: Padre Jorge Ramírez: “No podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, si no amamos a los hermanos que sí vemos”

"Si hay un bache, tiene que ser rellenado. Si hay elevaciones, hay que sacarlas y emparejar todo para poder pasar y para que el Señor llegue al encuentro con nosotros. En esta Navidad, podemos sacar el espíritu de frivolidad y vivir con alegría", dijo que el sacerdote que cerró enviando un abrazo fraterno a todos los aislados y enfermos.