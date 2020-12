Marcela Morelo propone “Tu mejor plan” por streaming

10/12/2020 - 21:10 Pura Vida

Canciones de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Chayanne y Cristian Castro reverdecen en la educada voz de Marcela Morelo, cantautora argentina que eligió un puñado de canciones de estos y otros autores latinos para grabar “Tu mejor plan”, su décimo álbum de estudio y segundo álbum de su gran carrera en el que presenta covers de artistas de primer nivel. Cantante y compositora, Morelo hace suyas canciones que han sido un éxito rotundo, como “No podrás”, “Fuego de Noche, Nieve de día”, “Lo dejaría Todo”, “La vida es un carnaval” y muchos más. Al disco lo presentará oficialmente este domingo 13, a las 20, por streaming y en vivo, desde el Movistar Arena, en Buenos Aires.

En un Zoom exclusivo con EL LIBERAL , Marcela habló de esta nueva incursión de intérprete (ya lo había hecho cuando grabó “Otro plan”) donde da vida e impronta propia con su inconfundible voz a las canciones que la han acompañado siempre.

¿Qué características va a tener el streaming que vas a presentar el 13 de diciembre desde el Movistar Arena?

La gran diferencia es que tenemos un nuevo disco, tenemos preparado “Tu mejor plan”, y ese plan se va a ir intercalando con ese repertorio que me viene acompañando desde hace 23 años, cuando comencé a coleccionar mis discos y mis grupos de canciones infaltables para los shows. Así que estamos preparándonos mucho para celebrar este domingo la salida del disco, mi cumpleaños, el haber atravesado este año durísimo... y tenemos música en vivo para celebrar. Tengo mucha emoción porque también vamos a tocar en un escenario que no conozco, pero lo voy a conocer desde arriba, y sin publico, así que son muchas cosas nuevas como el streaming, experimentar ese público que acompaña en lo espiritual, en la conexión, que está sin estar allí presente.

¿Qué significa para vos tener un nuevo disco y presentarlo en un contexto como lo es el de la pandemia?

Lo veo como muy positivo en nuestro caso familiar porque fue un año difícil para todas las personas en el mundo entero, y nosotros tuvimos nuestros altibajos en casa, pero la música siempre estuvo presente y al no haber giras, el no salir, nos permitió también avanzar directamente con este disco sin distracción. Generalmente los discos se hacen en medio de giras y del trajín que significa vivir, teniendo hijos, llevándolos al colegio. Esta vuelta todo estuvo en casa y la música fue abundante. Este año significa mucho este disco, porque trae memorias de cuando yo salía sola por los bares y cantaba estas canciones aprendiendo mucho del oficio, siendo plomo, músico, cantante, yo hacía todo. Por eso significa mucho también este repertorio que me acompañó en aquella época, y mirá cómo son las vueltas de la vida que elegimos nuevamente este repertorio para un año inolvidable, con lo que tiene un significado de valor, esfuerzo, de confiar, de acompañar con música muchos momentos que se transforman en inolvidables. Este año es inolvidable para todo el planeta.

¿De qué recuerdos te has valido para reinterpretar estas canciones que ya tienen un camino andado?

Realmente un camino larguísimo, muy conocidas por otros interpretes que adoramos. La producción está a cargo de Rodolfo Lugo, mi marido, que es quien siempre me toca y me dice ‘metete en un lío, Marce’, porque meterme con estas canciones que ya están conocidas por otros intérpretes fue realmente un desafío. Y los recursos son los que tenemos como músicos, como músicos que anduvimos mucho, que pateamos mucho la calle, que anduvimos de gira, que también hacemos nuestras propias canciones. Todo eso te hace tomar coraje y son herramientas para encarar cualquier canción con mucho cuidado. Porque a las canciones yo las cuido.

En este nuevo disco hay autores latinos muy poderosos de quienes recreas sus clásicos, como Celia Cruz, Chayanne, Cristian Castro, Juan Luis Guerra. ¿qué sensaciones te genera cantar sus canciones?

Yo admiro a estos autores, canto también “Ayer” de Gloria Estefan. De Juan Luis Guerra conozco toda su discografía; me encantan Chayanne, Ricky Martin como artistas, lo que brindan; el mismo Cristian, la voz que tiene; y mi admiración está puesta en esto. Se debe escuchar mi admiración porque yo aprendí mucho de ellos. Gloria y Juan Luis... artistas que hace más tiempo que están, popularmente más conocidos y con más discos que yo. Para mí, son referentes, con mi marido consumimos esa música, la escuchamos, nos gusta mucho.

Crece el amor, su carrera y su vida

Las creaciones, los repertorios, la música crece en torno a Marcela Morelo, con la misma fuerza con la que se expande su experiencia con la herramienta más poderosa, el amor, con la que ella sabe hacer canciones.

¿El amor cura las cicatrices?

Yo puedo dar ejemplo desde mi propia vida y la de mis hijos. El amor es la herramienta más poderosa de los seres humanos. La mayoría de los artistas o los que escribimos canciones, cuando escribimos una canción de amor soñamos con que el mundo cambia, se transforma, le pasa algo. Y menos mal que tenemos esa herramienta, porque aún con esa herramienta, tenemos tantos problemas en la humanidad para comprendernos, respetarnos! Menos mal que tenemos esa herramienta porque el amor sí transforma, transforma el pensamiento, lo que uno ve, te hace despertarte, sentirte vivo... el amor hacia uno mismo, hacia la vida, hacia el otro, el amor en su amplitud más grande. Yo considero que cuanto más edad cumplo, más poderosa veo la herramientas del amor.

¿De qué manera transformó tu vida la llega de tus hijos?

Completamente. No esperaba ser mamá después de los 50 años, y ya vamos a cumplir 4 años de convivencia con mis hijos; y parece que están con nosotros desde siempre, por cómo se acoplaron a la familia. Por supuesto no es fácil, ni será fácil porque son niños, pero van a ser personas con sus personalidades. Pero estamos muy felices, transformaron nuestra vida. Podríamos habernos quedado en un lugar cómodo, sin embargo tomamos este compromiso con todo el amor, y mi vida es otra, la vida de mi marido y la vida de mi familia, es otra.

El desafío de hacer nuevos los clásicos

¿En qué se parece y en qué se diferencia “Tu mejor plan” de “Otro plan”, aquel disco que versionaste canciones en inglés?

Bueno una de las diferencias es esa, en “Otro plan” versionamos canciones en inglés también sumamente conocidas, que las hicimos en español. Y fue una jugada enorme que salió muy bien. Y éste no son covers exactos, sino que son versiones jugadas, como la de “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz, a la que le cambiamos la introducción.

¿Qué representó para vos hacer un feat con Los Ángeles Azules y con Los Palmeras?

El tema “Amor” fue una propuesta de los chicos de Los Palmeras, a quienes adoro, por eso los invitamos a este disco también e hicimos “La vida es un carnaval”. Fue una propuesta de ellos que inmediatamente dije que sí porque adoro a Los Palmeras, son artista que cumplieron 48 años y los admiro en toda su amplitud, por la música, la permanencia, la disciplina que tienen. Y el disco de Los Ángeles Azules se produjo acá, en mi casa, mi marido los produjo. Fue más que cantar en su disco, yo vi la cocina, la pasión que le pusieron. Adoro a Los Ángeles Azules.