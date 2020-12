Brujas celebrará los treinta años sobre el escenario

20/12/2020 - 21:34 Pura Vida

La temporada teatral del verano se va armando y no solo con vistas a Mar del Plata y Carlos Paz, sino también a Buenos Aires, adonde la histórica calle Corrientes volverá a despertar cuando el telón de las distintas salas se levante para conectar al público con esas historias encarnadas en los artistas que hacen reflexionar, conmover, reír, tan necesario en esta época de pandemia de coronavirus.

Y en medio de tantos regresos, “Brujas” anunció su reposición “versión 2021” con la incorporación de María Leal y Sandra Mihanovich al elenco original conformado por Moria Casán, Nora Cárpena y Thelma Biral, a 30 años de su estreno.

La noticia de la vuelta de esta obra inoxidable se conoció junto a la publicación de la fotografía que muestra al productor Carlos Rottemberg y al director Luis Agustoni acompañados por las actrices, con el dedo puesto en una hoja en blanco en señal del compromiso asumido.

El 8 enero, estas cinco actrices estarán nuevamente unidas en el escenario del Multitabaris Comafi, compartiendo el complejo con cuatro grandes actores que harán “Rotos de amor”: Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Roly Serrano, otro título que repone tras un rotundo éxito.

Graciela Dufau, la cuarta “bruja” original declinó la propuesta de sumarse al espectáculo ya que este año está siendo difícil en los personal, no solo por el coronavirus, sino porque perdió a su marido, Hugo Urquijo, con quien compartió la vida durante 35 años. Sin embargo, fue ella quien le acercó a Carlos Rottemberg el nombre de su reemplazo. “Te va a parecer extraño, pero para mi papel, el de la jueza, te sugiero a Sandra Mihanovich”, contó Rottemberg a Teleshow que le confió Graciela. Y fue suficiente que Sandra leyera el libro para que quedara encantada con la oferta. “¡Vamos para adelante!”, habría contestado.

Con Moria, Thelma, Nora, y Sandra, faltaba definir el nombre de la quinta “bruja”, cuyo papel fue tan bien interpretado por la recordada Susana Campos. En este caso, fue la esposa de Rottemberg quien le sugirió un nombre: María Leal, la ex “Grande, pa”, que también aceptó sin dudar.

“Esto es como una resistencia cultural, en la que artistas con muchos años en la profesión están convencidas de que la manera de responderle al público y fomentar el regreso al teatro es haciendo funciones. Y demostrando que, cuidando los protocolos, no solo se puede trabajar, sino que también la gente puede ir a las salas a disfrutar de un espectáculo”, remarcó Rottemberg sobre lo que está siendo la reapertura de los teatros tras más de 8 meses sin actividad.

Brujas narra la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se reencuentran después de mucho tiempo para una cena, y con el paso de los años se convirtió en un hito teatral. Estuvo siete años en cartel desde aquel 3 de enero de 1991. En el 2000 volvió a escena durante una temporada, para otro retorno posterior, en 2009. Y siempre lo hizo con un éxito de taquilla absoluto.

En el 2018, cuando Moria recibió en su programa Incorrectas al elenco de “Brujas”, reflexionó sobre lo que significa la obra: “Cuando empezamos con Brujas, las dos hijas de Nora no estaban casadas. Y cuando terminamos Brujas, tenía siete nietos”, dijo y agregó: “Querida Thelma, cuando empezamos Brujas estabas con Titino (Pedemonti), cuando terminamos ya no estabas con Titino (murió en 2004). Pero teníamos nuestros nietos, nuestros hijos. No quiero ser pálida, pero les estoy contando la vida. Es lo que realmente nos pasó. No es drama, es la vida que te pasa, es la vida que pasamos...”.l