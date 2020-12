Vicky juega a enamorar y a romper prejuicios

20/12/2020 - 21:48 Pura Vida

La vedette y mediática Victoria Xipolitakis volvió al ruedo con su participación en el reality gastronómico de Telefé, MasterChef Celebrity, adonde despertó dudas sobre si realmente era ella la que cocinaba, mientras se inventó una coqueteó con uno de los jueces, el “villano” Germán Martitegui.

“Yo adoro al jurado, son excelentes personas. Germán no me da bola, yo creo que esta esperando porque es profesional y no mezcla las cosas”, dijo entre risas, invitada a La Peña de Morfi, y agregó: “Estoy para aprender, lo que me dice el jurado lo tomo para aprender”.

Cuando le preguntaron sobre las especulaciones de que tenias doble horno o que te hacían la comida, VIcky fue contundente: “Es una locura, no hace falta aclarar... la verdad es muy bravo, ojalá mi paso sirva para derribar todos los prejuicios, siempre me encantó cocinar, agradezco a los jurados que son lo más, que me hacen crecer y avanzar cada vez más. Estoy muy feliz por este paso por MasterChef Celebrity, agradecida por el amor y la oportunidad”.

Xipolitakis también habló sobre sus compañeros y contrincantes: “Belu (Lucius) se ríe de ella misma, me encanta... Sofia Pachano cocina muy bien, estudia mucho. Leti (Siciliani) es callada, y le salen las cosas, es buena onda. Fede Bal es como un showman, es comediante, me gusta”, remarcó.

El 23 de diciembre, se grabará la final de la competencia con la presencia, incluída, de los famosos que ya fueron eliminados del ciclo y que seguirán el certamen desde el famoso balcón.

Desde su arranque, MasterChef celebrity no no encontró quién lo iguale en materia de rating, y a medida que pasaron las semanas, participantes y jurado se fueron ganando el cariño del público. Damián Betular, por ejemplo, que ya había participado en Bake Off Argentina como juez vive una fama inusitada, mientras que a Donato De Santis se le multiplican los seguidores. Fue precisamente él quien aclaró que aunque el “público quiere que corra sangre”, la idea es ofrecer un espectáculo a adonde se aprenda y se pase un momento distendido. “Es un programa de cocina”, señaló. l