Prohibido tirar la toalla!

03/01/2021 - 02:16 Opinión

Cuando una persona sabe quién es y lo que es capaz de hacer, jamás, incluso en tiempos de crisis, abandona la persecución de sus metas. Esto es así porque es consciente de que la imagen que percibe de sí misma cada día responde a la imagen correcta. Pero no siempre sucede de esta manera. Mucha gente tiene una imagen distorsionada de sí misma. ¿Qué imagen tenés de vos mismo, de vos misma? Todos los seres humanos llevamos impresa en nuestra mente una imagen de nosotros mismos, que aparece una y otra vez.

Dicha imagen, sobre todo cuando la autoestima está dañada, puede verse afectada por diversos factores, tales como: -Prejuicios. -Obsesiones. -Ideas limitantes. -Carencias. -Creencias erróneas.

-Hábitos negativos. -Logros que nos frenan para ir por más.

Es por ello que el objetivo más grande que podemos fijarnos no es tener una buena salud, ni hacer mucho dinero, ni formar una hermosa familia (todo lo cual es muy loable), sino cambiarme a mí mismo. Para ello, tendremos que quebrar nuestros propios límites, esos que distorsionan la forma en que nos vemos a nosotros mismos.

¿Cómo podemos quebrar nuestros límites? Fundamentalmente no abandonando a mitad de camino o, como se dice comúnmente, no “tirando la toalla”. Son muchas las situaciones que vivimos y nos provocan dolor emocional; pero son las crisis profundas las que nos conducen a lo más profundo de nuestra resistencia y nos hacen exclamar: “¡No puedo más!”.

Lo cierto es que las circunstancias adversas, que nos atraviesan a todos en algún momento, son una parte ineludible de la vida. Y, por lo general, ignoramos que, al enfrentarlas y superarlas, siempre quebramos nuestros límites internos y nos fortalecemos enormemente.

Es en la adversidad, más que en cualquier otra época de nuestra vida, que debemos fortalecer nuestra voluntad porque, tal vez, lo peor que nos puede ocurrir es que una situación dura nos paralice, tanto mental como físicamente. Por eso, en este tiempo especial de un año nuevo que comienza, te invito a meditar en las siguientes ideas:

-No permitamos que una crisis nos limite, hasta el punto donde sintamos que queremos renunciar a todo. -No permitamos que las acciones dañinas de otras personas nos limiten. -No permitamos que los demás establezcan hasta dónde podemos expandirnos. ¡Tenemos un potencial ilimitado!

-No permitamos que ninguna circunstancia negativa exterior nos aleje de nuestros sueños. Nunca dejemos de soñar.

Ni vos ni yo somos lo que nos han dicho que somos; somos lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, escojamos las mejores creencias sobre nosotros mismos y mantengamos la mirada siempre puesta hacia adelante. Nuestro presente no es nuestro destino; nuestro mañana será mucho mejor, si continuamos avanzando y no nos damos por vencidos.

El gran apóstol San Pablo escribió: “En una carrera, todos corren; pero uno solo se lleva el premio”. ¿Quién es ese uno? El que no renunció, el que corrió más que el resto, el que llegó a la meta porque peleó por su sueño. No te detengas. No dejes de golpear. ¡No tires la toalla!