VIDEO | "¿Ustedes a dónde van? ¿Tienen claro lo que quieren para sus vidas?"

17/01/2021 - 09:34 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio San Juan 1, del 35 al 42, que habla del encuentro de Juan El Bautista, los discípulos y Jesús.

"Juan les dice a los discípulos 'ese es el cordero, síganlo' y cuando ellos lo hacen, Jesús les pregunta: ¿Ustedes qué quieren, a dónde van?'. Eso mismo les pregunto yo: ¿A dónde van? ¿Tienen claro lo que quieren?", comenzó diciendo el padre que brinda la misa diaria a través de las redes sociales.

"Obvio que todos queremos ser felices y plenos. Pero, '¿Estamos buscando la felicidad?'. Parece que queremos estar mejor, pero no cuidamos nuestra casa común que es la naturaleza. No respetamos la vida misma, la dignidad humana... No nos queremos entre países, entre distintas razas. Hay mucho mal. Gastamos la energía e inteligencia para otras cosas que no son lo que realmente queremos", añadió.

"¿A dónde va la humanidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo?", reiteró y agregó: "Yo te invito a que pienses en vos. A que vuelvas a pensar cuál es el objetivo y el sentido de tu vida. Porque no todos la tenemos clara y sabemos a dónde ir. Ante tantos problemas, tantas cosas que pasan. ¿Cómo están tus cosas?".

Ramírez insistió en plantearse a uno mismo si se está actuando en consecuencia para buscar la felicidad o para alcanzar el objetivo que cada uno se propone.

"Los discípulos le preguntaron a Jesús: 'Maestro, ¿dónde vives?'. Y él les repondió 'Vengan y verán'", dijo Ramírez y dejó abierta la invitación a buscar a Jesús en los lugares dónde le gusta estar: "en el prójimo, en el más pobre, en los vulnerables, en los enfermos, en la oración, en la familia, en los sacramentos".

"Si quieres charlar con él, buscalo ahí, dónde él se deja encontrar. Animate", cerró.