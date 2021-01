“Fracasitos” llega a Cartoon Network

21/01/2021 - 20:49 Pura Vida

Ana Oly, creadora de “Fracasitos”, tira cómica nacida en redes sociales que expone pequeñas desgracias de la vida cotidiana que desembarcará en versión animada hoy en la pantalla de Cartoon Network (CN), destacó la importancia de sumar dibujos “hechos por mujeres porque, cuando era chica, los referentes eran todos masculinos”.

“Yo tenía el sueño de hacer animaciones, pero me parecía una locura porque incluso el creador de ‘Las chicas superpoderosas’, mi dibujo favorito de la vida, era un hombre y yo me preguntaba por qué no era una mujer”, dijo a Télam Oly, creadora del cómic digital que comenzó en 2016 con posteos autogestivos en Facebook e Instagram mostrando lo que generalmente nadie quiere exponer: el fracaso.

Los cinco unitarios de un minuto que comenzarán a emitirse por la pantalla de CN a partir de hoy mostrará cómo una chica optimista y entusiasta (con voz de la actriz, bailarina y conductora Sofi Morandi) afrontará pequeñas desgracias de la vida cotidiana (tan graciosas como ridículas), sin darse por vencida. “Este paso es re-loco y gigante, todavía no me lo creo porque ‘Fracasitos’ surgió como un cómic para redes sin mucha ambición y fue creciendo, después tuve contacto con Cartoon Network con quienes hicimos algunas acciones juntos como ‘Chicas dibujando chicas’ (proyecto que presenta reinterpretaciones de personajes femeninos del canal en medios digitales creadas por ilustradoras latinoamericanas) y cuando apareció la propuesta de hacer animaciones pensé: ‘Wow, el fracaso del fracaso’”.