VIDEO | “Hay cosas que merecen actuar de inmediato y no dejar pasar el tiempo”

24/01/2021 - Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio Marcos 1, del 14-20, que habla de una invitación que Jesús les hace a sus apóstoles.

"Juan y Santiago estaban en sus cosas cotidianas, cuando de repente Jesús viene y les dice 'Síganme'. Ellos, sin dudar, dejaron todo y lo siguieron. A pesar de que Jesús les hace una propuesta distinta a lo que ellos solían hacer siempre, ellos se animan y lo siguen, sin dudar", comenzó diciendo el sacerdote, que a diario ofrece la misa tradicional por las redes sociales.

Y continuó: "Esto me lleva a pensar en la 'procastinación', que es la acción de 'dejar para mañana lo que podemos hacer hoy'. Esto puede sonar a vagancia, pero a veces se convierte en un problema serio. Hay cosas que no hay que dejar pasar tanto. Que merecen actuar de inmediato".

"No es que Jesús pasa una vez invitándote a cambiar tu vida y si no aceptas la invitación, no pasa más. Va a volver a pasar, pero 'tirando' otras propuestas, por eso hay que aprender a leer sus huellas. Cuando un amigo te pide un favor, cuando tu hijo quiere charlar sobre algo que le pasa, cuando el matrimonio necesita diálogo, cuando tienes la posibilidad de ayudar a algún enfermo, es Jesús invitándote a seguirlo", reflexionó.

Y por último, resumió: "Hay cosas que están exigiendo que nos decidamos ya. Que no las dejemos para mañana. Pensalo y animate a seguir a Jesús".