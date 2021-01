Acusan al cantante Vicente Fernández de acoso sexual

27/01/2021 - 21:09 Pura Vida

El cantante mexicano Vicente Fernández, una de las figuras más populares de la música folclórica de su país, está envuelto en un escándalo por una sucesión de denuncias de acoso sexual.

Hace pocos días se viralizó un vídeo de 2017 en el que aparecía el cantante, de 80 años, tocándole un pecho a una fan con la que se estaba tomando una foto. Las imágenes se compartieron rápida y masivamente a través de las redes sociales provocando una ola de indignación, a la que se sumaron otras seguidoras compartiendo episodios similares.

‘Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí superviolentada, superenojada. Él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo’, confesó la mujer con la que se desató el escándalo en una entrevista.

‘Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella’, se defendió Fernández, tratando de restarle importancia al incidente. Durante una entrevista, celebrada en su rancho, el cantante dijo entre lágrimas: ‘Le ofrezco una disculpa a la chica de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho con intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas’.