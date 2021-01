Dan por hecho el arribo de Marcos Rojo a Boca

29/01/2021 - 02:24 Mundo Boca

Marcos Rojo estaría a horas de incorporarse oficialmente a Boca Juniors, tras varias idas y vueltas en los últimos días. Al menos así lo manifestaron ayer desde la cuenta de Facebook del gimnasio en el que se entrena con un preparador físico.

“Marcos Rojo está feliz, mejorando día a día, a poco de empezar con los entrenamientos en BOCA. Como entrenador estoy admirado por la capacidad física que posee, su recuperación y ese plus de temperamento propio de un gran atleta de alto rendimiento. Felicitaciones. P.D.: Muy buena ficha la de Boca, tiene el semblante de un Jugador de Boca”, se publicó en la cuenta de Castro Team Competición, junto a una foto en la que se observa el buen estado del futbolista.

Rojo volvió al país tras pasar el segundo semestre del 2020 en Inglaterra y ya no se fue. Desde entonces, al tanto de que no tendría lugar en el United y que no le renovarían el contrato que vence en junio, se entrenó por su cuenta en Argentina.

El trabajo en el país fue con un preparador físico personal y a la espera solamente de terminar de resolver su salida del United. Así, luego de eso, se sumaría a las órdenes de Russo.

Zambrano

El defensor peruano de Boca, Carlos Zambrano, que no se sumó a la pretemporada porque quedó en cuarentena al regresar a su país desde México, comentó que quiere “seguir” en el club y cumplir el contrato de tres temporadas.

“Tengo 2 años más de contrato con el club y espero continuar aquí. Me gustaría retirarme con una Libertadores encima. Pude ganar 2 títulos con Boca, pero aún tengo pendiente el tema de la Copa”, afirmó el central en diálogo con Gol Perú, desde su casa.

Zambrano vacacionó en las playas de Cancún, México, sin tener en cuenta que al regresar a la capital peruana se quedaría dos semanas en aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus. Asimismo, los medios peruanos informaron que podría conseguir la salida para los próximos días con un PCR negativo.