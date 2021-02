Isi Rojano pone el cuerpo en la serie “Todo por nada”

31/01/2021 - 21:58 Pura Vida

Una familia de clase media de México, que como tantas enfrenta problemas sin resolver derivados de las adicciones, es el eje temático de “Todo por nada”, la serie éxito que ha capturado la atención por la dura temática que desarrolla.

Isi Rojano, el gran actor mexicano, es su protagonista. EL LIBERAL lo entrevistó.

¿Cómo surgió llevar al formato de serie una historia tan cruda como la de “Todo por nada”?

La idea de Mafer Suárez. Ella es quien hace la invitación de llevar a la pantalla un tema de mucha controversia, de mucho análisis y de profundidad como son las adicciones. Es un tema importante sobre el que hay que seguir insistiendo porque no se acaban sino que ya convivimos con estos tipos de problemas. Hay que exponerlos siempre para reflexión no solamente de la juventud sino de todos los seres humanos. Me atrevería a decir que en el mundo existen problemas de adicciones profundos y más que el problema es la enfermedad, son enfermedades. Así como la drogadicción, el alcoholismo y otras adicciones nos vienen a hundirnos en circunstancias donde, posteriormente, ya no vemos la salida o si bien, a veces, las salidas son muy rudas.

¿Cuánto influye la falta de comunicación para superar estos problemas?

Vivimos en una sociedad del silencio donde es más fácil no decir nada cuando se nos presentan este tipo de circunstancias u otras similares. Muchas veces, o casi siempre, la falta de comunicación acrecienta los problemas. Vivimos en una sociedad donde, para nosotros, siempre es preferible callar y, generalmente, cuando los problemas están avanzados ya queremos hacer algo y ya es demasiado tarde. La solución o una apertura a una respuesta a estos problemas están a un principio de decirnos que sucede, de poder transmitirnos, de poder comunicarnos, de poder advertirnos. l