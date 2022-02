Cultura asistió a la presentación de la obra literaria "Kakuy: La maldición de los hermanos"

13/02/2022 - 02:31 La Banda

El joven escritor bandeño Robert Chevallier presentó en la Casa del Bicentenario su sexta obra literaria a la que denominó "Kakuy: La maldición de los hermanos", una novela que se basa en la leyenda de los hermanos Kakuy y Turay, haciendo hincapié en diferentes temas que tienen que ver con la leyenda como el racismo, la explotación forestal, el maltrato y el abandono, entre otros.

Con una mesa de diálogo a cargo del autor, acompañado de la Lic. Alicia Fernández y de la Dra. Susana Ponce Faila, se inició la presentación ante una gran convocatoria integrada por autoridades de instituciones medias e intermedias, familia, amigos y público en general.

Ambiente

En esta oportunidad, el escritor destacó la importancia del medio ambiente, recordando que tiempo atrás Santiago del Estero era un bosque. "A veces despreciamos a Santiago y hay cada paisaje hermoso. Pero es una lástima que la gente no lo cuide, por los basurales que hay y no es que uno le tiene que echar la culpa a la autoridad de turno por lo que hacemos nosotros; como por ejemplo, tirar un papel en la calle. Esa mala educación le transmite al hijo y es una cuestión que debemos cambiar porque Santiago del Estero es muy linda también al igual que sus paisajes, sus historias que es lo compete en este momento".

"Van a poder disfrutar de paisajes santiagueños en esta obra, paisajes nativos, algo de quichua porque nuestro dialecto es el quichua santiagueño, aquí poco o nada se sabe de los originarios; sea como sea, pasó lo que pasó y hoy en día tenemos esta linda mezcla de genes de todo tipo y de historia. Los invito a disfrutar de esta lectura, que lo descubran ustedes mismos. Me gusta jugar, me gusta que el lector decida si lo que sucede es realista o no, si es fantasía o imaginación, ustedes pueden elegir si es realista o fantástico y va a estar bien. Espero que lo disfruten", concluyó el joven autor bandeño Robert Chevallier.