Descubren que aves migrantes estivales se quedan en Santiago a pesar de la época fría

20/05/2022 - 01:15 La Banda

El grupo de Observadores de Aves COA Kakuy, de La Banda, se sumó junto a Aves de Santiago a la iniciativa global de eBird Argentina, por el Día Mundial de la Observación de Aves, con una excursión a las Sierras de Guasayán, donde una especie migratoria parece haber encontrado su nuevo hogar.

José Navarro, de COA Kakuy, relató: “Cruzamos unas quebradas a las que siempre vamos, la Quebrada Tres Pozos. A pesar del cansancio, porque son caminos muy sinuosos, pudimos registrar lindas especies. Como novedad, hay una especie que es migrante estival, que me sorprendió que todavía esté en las sierras, que es el Birro Colorado, que se quedó (a pesar de lo avanzado de la época fría del año). Habrá que ver si es residente ya de la zona. Es algo por descubrir aún”, seguramente con futuras y sucesivas observaciones.

Diferenció que “las aves que se pueden observar en las Sierras de Guasayán no se encuentran en otros lugares de la provincia, por el tipo de ambiente”. Y aportó otro dato interesante: “Hay otra especie que no se encuentra en otro lugar de Santiago, que es el Arañero Corona Rojiza, que hay solo en la sierra, en abundancia. Otra especie que me sorprendió es el Picaflor Cometa, un ave muy hermosa. Varios ejemplares vimos”. Sobre un reciente descubrimiento, relató: “También vimos al Halcón Peregrino, una pareja andaba. Y otra especie que migra desde la Patagonia, un pajarito chiquito el Cachudito pico amarillo”.