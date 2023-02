Reto viral: ¿puedes encontrar los errores en la imagen? Este acertijo visual es nivel DIOS y pocos pueden resolverlo

07/02/2023 - 10:29 El Cronista

En la actualidad, los retos virales o acertijos visuales son la sensación de Internet por lo divertidos que suelen ser. También son conocidos por ser una perfecta alternativa de entretenimiento para las personas que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo.

Los retos visuales suelen poner a prueba las habilidades del participante, tales como la inteligencia, la atención, la imaginación y también la observación detallada. Sin embargo, al inicio a muchos internautas les cuesta resolver los enigmas.

DESAFÍO DEL DÍA

Otra vez te traemos uno de los retos virales más extremos de Internet, muchos de los usuarios no han podido completarlo, por lo que sólo el 2% logra dar con la solución a tiempo.

El objetivo de día es encontrar a los cinco elementos escondidos en la imagen: una taza, un muñeco de nieve, una lata, un hueso y una dona. Sin embargo, solo tienes 30 segundos para completar la prueba. ¡No pierdas más tiempo y manos a la obra!

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO

Si lograste encontrar los cinco errores, significa que eres todo un genio. Este reto es uno de los más populares por su simple apariencia y por su alto grado de complejidad. Miles de usuarios no han podido dar con el resultado y decidieron tirar todo a la borda.

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no lograste encontrar todos los errores. No te desanimes, ya que solo 1 de cada 5 personas pudo dar con el objetivo. Sabemos que no todos poseen las mismas habilidades visuales, por lo que te traemos el resultado de este reto viral.

Si te gustó el desafío del día, en este link podrás encontrar nuevos desafíos. No te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que todos también puedan divertirse.