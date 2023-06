Viajes de negocios y eventos en Miami: el destino inesperado que ofrece las propuestas más variadas

04/06/2023 - 12:18 El Cronista

Al planificar un viaje de negocios, Miami no suele ser el destino más pensado, dado que se lo considera solo como un destino de compras o de índole vacacional. Pero, en realidad, es un sitio de envergadura cuando de eventos multitudinarios, o pequeños y exclusivos, se trata.

Sin embargo, teniendo en cuenta todos los recorridos por fuera de lo típico que ahora brinda la ciudad, sumado a la excelente oferta gastronómica y de hotelería, surge como una posibilidad cierta para esas reuniones de negocios que suelen darse en algún momento del año, como corolario para recompensar a clientes o usuarios.

De hecho, desde el Greater Miami Conventions & Visitors Bureu (GMCVB, por sus siglas en inglés), indican que tanto Miami como Miami Beach son epicentro para la celebración de reuniones de negocios y convenciones.

Con reservas que llenaron el emblemático Centro de Convenciones de Miami Beach (MBCC) y los hoteles de sus alrededores, tan sólo en 2023, GMCVB ha trabajado para confirmar 386 eventos de este tipo y un total de 239.218 noches de hotel.

Para 2023 los más destacados incluyen Bitcoin North America, Machine Learning and Systems, LE/Miami: This is Beyond, Florida International Medical Expo (FIME), American Black Film Festival y American Vein and Lymphatic Society, entre otros.

Dos ofertas típicas de hoteles para hacer negocios en Miami

Complejo Eden Roc y Nobu Hotel Miami Beach

Un buen ejemplo se da con el complejo Eden Roc Miami Beach y Nobu Hotel Miami Beach, en los que tuvieron lugar arriba de 250 eventos durante el año pasado.

Se trata de un lujoso complejo turístico situado frente al mar en Miami en la emblemática Collins Avenue que ofrece impresionantes vistas del océano Atlántico. Tiene una rica historia, que se remonta a su apertura en 1956, y ha sido un destino popular tanto para veraneantes como para famosos. El complejo ofrece una amplia gama de alojamientos, como habitaciones, suites e incluso villas privadas.

Mientras tanto, Nobu Hotel Miami Beach es un hotel de lujo situado en Miami Beach. Forma parte de la marca Nobu Hotels, fundada por el chef de fama mundial Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor de cine Meir Teper. El restaurante que lleva el mismo nombre es de fama mundial (acá contamos más sobre él).

"Los paquetes en nuestro hotel tienen mucha flexibilidad porque son dos hoteles en uno, tenemos el Grand Eden Roc Miami Beach, que es tan emblemático, y luego un hotel boutique de lujo en Nobu Hotel que combinados tienen más de 20.000 metros cuadrados de espacio para reuniones, 7500 metros cuadrados de espacio al aire libre", puntualiza Keldon Young, Complex Leisure Sales Manager del lugar.

Respecto a la preparación, Liz Segel, directora of Marketing, apunta que preparan sus eventos empresariales de maneras distintas. Cuentan con gestores de servicios de conferencias que dedican su tiempo a la planificación y ejecución de estos actos, y celebran reuniones previas con todos los jefes de departamento, así como también con el cliente en cuestión.

"Trabajamos con los mejores proveedores de la ciudad, disponemos de diferentes recursos y personas que podemos utilizar para traer y ejecutar exactamente lo que el cliente está buscando", dice.

Miami Marriott Dadeland / Courtyard Miami Dadeland

El Miami Marriott Dadeland es un hotel situado en la zona de Dadeland de Miami, Florida. Está situado cerca del Dadeland Mall y ofrece un cómodo acceso a varias atracciones y negocios de la zona.

En relación con los viajes de negocios y los eventos, el lugar ofrece ofertas de incentivo dependiendo de la temporada del año y el tamaño del grupo. "El paquete se les hace específicamente para ese cliente qué está pidiendo y qué le es importante para ellos", cuenta Maggie Domínguez, directora de ventas del hotel.

"Muchas veces los clientes nos piden a nosotros, tal vez, 'es muy importante que el check-in para mi gente sea todo en un salón privado', 'quiero que los recibamos con una copa de algo'. Y si lo que piden excede su presupuesto, entonces les proponemos, en vez de hacerlo en febrero que es el mes más alto de Miami, lo movemos a junio, julio, agosto, septiembre", agrega Luciana Tabeni, General Manager del Marriott Dadeland.

También está la posibilidad de "mezclar" hoteles para hacer más asequible el paquete presupuestario. "Muchas veces tal vez la misma empresa tiene distinto rango de gente y te dice: 'En Courtyard hay una tarifa menor', o si cada uno es responsable de pagar su alojamiento en base al presupuesto que tengan tienen la opción del Courtyard que está uno en frente del otro", explica Tabeni.

Qué se puede hacer en Miami durante un viaje de negocios

"Miami se ha convertido en un centro de experiencias gastronómicas, culturalmente somos muy ricos, tenemos museos de arte increíbles, todos nuestros centros de artes escénicas, el distrito de diseño de Wynwood se ha convertido en un centro de la moda, así como Miami Beach, el centro de compras de lujo Brickell y Bal Harbor, con sus tiendas al final de la calle", enumera Segel, del complejo Eden y Nobu.

"Miami es un destino tan vibrante que incluso hay muchos eventos en toda la ciudad que se han contratado para los próximos años: tenemos el Gran Premio de Fórmula 1, que ha firmado un contrato de 10 años; el Ultra Music Festival, que se celebra todos los años; la Miami Music Week, que es un gran encuentro de música tecno con DJ famosos que tocan por toda la ciudad y el Sobe Wine and Food Festival, que se celebra cada año a finales de febrero", sostiene, por su parte, Young.

Miami ha crecido mucho, aseguró la directora de ventas y resalta que "antes era la ciudad que se conocía por las playas, pero ahora tiene mucho más de cultura en lo que es museos, arte, parques botánicos, hay mucho interés después de la pandemia en hacer eventos afuera".

"Los grupos quieren salir y estar con la naturaleza, entonces esto también le proporciona una opción: ir navegar en canoa, hacer hiking, birdwatching, tienen tantas opciones. Hasta está el reconocido Art Basel ahora en junio, un evento tan grande para la ciudad que ha atraído lo que es el arte de todo el mundo", cierra Domínguez.