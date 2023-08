Visa a Estados Unidos: jamás hagas esto si no querés que te la rechacen

31/08/2023 - 12:37 El Cronista

Un joven peruano contó cómo fue el trámite para obtener la visa de Estados Unidos y reveló los motivos por los que cree que se la rechazaron, aun cuando consideraba que cumplía con todos los requisitos necesarios para gestionarla.

A través de diferentes videos que compartió en sus redes sociales, Ángel Ramirez explicó que, desde mediados de 2022, reunió los papeles solicitados para poder tener el documento que le permita viajar al país junto a su novia norteamericana.

Sin embargo, durante la entrevista con el cónsul cometió ciertos "errores" que provocaron que se le denegarán. ¿Cuáles fueron los motivos y qué nunca deberían hacer?

Los motivos por los que te pueden rechazar una VISA de Estados Unidos



El tiktoker reveló que lo primero que le consultaron fue por el motivo del viaje. Él contestó que era con fines de turismo y con el objetivo de poder aprovechar las ofertas del Black Friday, recordó.

Hasta ahí la conversación marchaba con tranquilidad, pero todo se puso "incómodo" cuando le cuestionaron sobre su pasaporte. "Me preguntó qué otros países había visitado. Mi pasaporte estaba vacío, que le iba a decir yo" , apuntó.

"Al final le dije que había ido a Uruguay, Brasil, Argentina" , contó Ángel. No obstante, el cónsul le cuestionó por qué entonces no tenía ningún sello en la libreta y desde ese momento, la situación empeoró. " No me miraba a los ojos" , explicó.

Si bien él le aclaró que en Sudamérica se puede viajar a otros países solamente con el DNI, también le generó varias dudas que haya dicho que se dedicaba a la generación de contenido por redes sociales. Sin embargo, sentenció: "Yo sentí que me negaron la visa por cómo estaba vestido (...) tenía todo".

Vale destacar que, si bien se la denegaron, el influencer podrá volver a solicitarla en otro momento.

¿Cómo solicitar la visa para viajar a Estados Unidos?



La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos es la encargada de brindar la Visa a quienes hayan realizado la solicitud correspondiente. Primero, deberán seguir los siguientes pasos:

Elegir la categoría de la VISA; Completar el formulario DS-160; Crear una cuenta en la página de la Embajada, con los datos solicitados; Indicar el número de confirmación del formulario; Poner una dirección para recibir los documentos; Pagar el costo, Solicitar una cita.





¿Cuánto cuesta el trámite de la visa americana en Argentina?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que, desde el 30 de mayo, hubo un "significante" aumento en el trámite de la Visa. Los costos son: