Central Córdoba abre la fecha ante Lanús con la misión de volver a sumar de a tres

25/08/2022 - 00:00 Deportivo

El 0-3 ante River en Núñez ya es cosa del pasado. Y Central Córdoba, en el reencuentro ante su público, intentará esta tarde volver a la senda del triunfo.

A partir de las 18, el conjunto santiagueño recibirá la visita de Lanús, en el cotejo que marcará el comienzo de la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El choque de hoy se llevará a cabo en el estadio Único “Madre de Ciudades” y será televisado por la TV Pública, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Central Córdoba necesita seguir sumando para llegar a la recta final del campeonato más tranquilo, pensando en evitar el descenso.

Hoy, los dirigidos por Abel Balbo están afuera de la “zona roja”, pero la salvación todavía está lejos y por eso, será clave sumar, especialmente en condición de local.

Enfrente estará un rival que venía muy golpeado, pero que hace cinco días pudo quebrar una larga sequía. El pasado fin de semana Lanús terminó con una racha de 10 compromisos sin triunfos que lo llevaron a ocupar el último puesto de la LPF. En el medio, vivió un clima tenso por el reclamo de los hinchas, pero el desahogo llegó el último domingo, con el triunfo agónico ante Arsenal 1-0.

El equipo que dirige Frank Kudela le ganó a Arsenal como local 1-0 con un agónico gol de Matías Pérez, que no jugará en Santiago del Estero por estar suspendido.

El entrenador “ferroviario” tiene definido el once inicial y si bien no lo confirmó ante los medios, repetirá con seguridad el once inicial que perdió ante River en el Monumental. De acuerdo con los trabajos realizados en la semana, no se descarta la chance de que Juan Cruz Kaprof ingrese en la delantera en lugar del volante Hernán López Muñoz.

Si esto se concreta, Alejandro Martínez bajaría a la línea de volantes. Si Balbo repite el equipo, López Muñoz seguirá en el medio y el ex Defensores de Belgrano estará nuevamente haciendo dupla con el uruguayo Renzo López. El rival En Lanús, Pérez será reemplazado por Julio Soler y los lesionados Diego Braghieri y Raúl Loaiza, ambos lesionados, serían suplantados por el colombiano Felipe Aguilar y Lautaro Boggio, respectivamente.

Tanto el defensor como el volante que provino de Defensa y Justicia no podrán actuar en este partido de la 16ª fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF) por molestias físicas. Braghieri, de 35 años, está afectado por un traumatismo en las cervicales que le impide moverse con soltura. Mientras que el colombiano Loaiza, de 28, arrastra una contractura en el muslo.

Estas bajas se sumarán a la ya confirmada de Matías Pérez, quien deberá purgar una fecha de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Además, el zaguero Franco Ortellado será sometido a estudios para determinar si se agravó o no la lesión muscular que padece.

El colombiano Felipe Aguilar se perfila para sustituir a Braghieri en la zaga, mientras que el uruguayo Luciano Boggio asoma como alternativa para entrar por Loaiza. Central Córdoba viene de sumar dos victorias consecutivas como local: 1-0 ante Defensa y Justicia (en el Terrera) y 3-0 ante Colón (en el Madre de Ciudades).