"Argentina llega en un buen momento"

Por todo lo recorrido, por todo lo que se jugó hasta acá, por cómo jugó la eliminatoria y también en los partidos amistosos, el seleccionado argentino ha hecho un trabajo excelente. Hasta acá tuvo un muy buen rendimiento. La única duda que veo es la lesión de Lo Celso, porque desde que está Scaloni fue el mejor asistidor del equipo, pero igualmente tiene muy buenos relevos.

Messi es el líder del equipo, hoy más todavía porque se convirtió en el ensamble del ataque de Argentina. La pelota pasa por él, pero no tanto para que él defina o solucione las cosas sino para que sea el eje desde donde se direcciona el ataque. Esa es la diferencia entre lo que pasaba antes con lo que pasa ahora. Ahora se lo ve más pensante, más estratega y juega un poco más retrasado. No digo que antes no lo hiciera, pero como que ahora se recalca un poco más. Igualmente, sigue llegando al gol, porque es el mejor del mundo, pero ahora tiene otra función en la selección y sirve muchísimo. Antes se dependía mucho de él y ahora se transformó en un componente muy importante para el equipo. Después de haber ganado la Copa América, se liberó muchísima presión. Va a la selección mucho más tranquilo, más relajado. Uno se siente identificado al ser deportista cuando uno gana cosas o llega a cosas importantes, va con mucha más confianza, relajado y eso te suma mucho. Ese factor juega positivamente y ojalá se siga reflejando en el Mundial. Ahora como que también se le sumó a Messi ese liderazgo de arengar. Antes, eso lo veía más en Mascherano. Y ahora agarró más ese rol en el equipo.

Los candidatos son los históricos de siempre: Brasil, Inglaterra, Francia... Alemania siempre es Alemania y va a estar. Y Argentina está incluido en ese pelotón. Uno como argentino obviamente que quiere ganar. Y después, una sorpresa puede ser Portugal, Dinamarca y España. Por los comentarios que uno lee, nadie se quiere enfrentar a Argentina por el buen momento que está atravesando. Ojalá sea el Mundial para Argentina, pero también hay que tener en cuenta lo que dijo Messi, de que no se va a ganar el mundial en el primer partido. Esas palabras fueron para frenar un poquito todo, apaciguar el agua.