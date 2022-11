Lionel Scaloni: “No vamos a cambiar nuestra manera de jugar”

25/11/2022 - 10:51 Deportivo

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló también en conferencia de prensa hoy y palpitó lo que será el partido clave de mañana ante México, en el estadio de Lusail por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar.

El DT abordó varios aspectos y admitió que el equipo no va a cambiar la forma de jugar ante los mexicanos.

"Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente y la manera de jugar el equipo será similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, Hay que pasar página como lo hicimos y pensar que vamos a ganar y nada más, tenemos pensado jugar de la misma manera, los intérpretes los vamos a decidir en el entrenamiento".









"Me gustaría -y lo creo-... Que la gente sabe lo que este grupo ha dado y va a dar. Y espero que el hincha argentino tenga plena confianza".



Lionel Scaloni, en conferencia. pic.twitter.com/9yj7TkyWsJ — DEPORTV (@canaldeportv) November 25, 2022

Sobre la derrota ante Arabia Saudita, el entrenador admitió que fue dura y que ahora hay que pensar en levantarse para mantener la ilusión.

"Afecta porque es así, la reacción es inmediatamente cuando recibís una piña, dos, tres, lo poco que hay que hacer es levantase. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante pero lo decidiremos hoy"

México es el rival a vencer y en este aspecto señaló: "México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo antes, con una idea clara de juego, un equipo ofensivo con un gran entrenador. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que debemos seguir igual y afrontar este encuentro de la misma forma que antes que Arabia".

La Argentina sabe que está ante un gran desafío que podría marcar mañana su destino en Qatar. Scaloni es consciente de ello es por eso que transmitió confianza y aseguró que el equipo va a dejar todo hasta el último momento para tratar de obtener un buen resultado.





"Es un partido de fútbol, con la responsabilidad de un país detrás esperando que nos vaya bien, eso no vamos a poner nunca en duda, va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en campo para dar vuelta esa situación inicial, después, hay que jugar los partidos y hay que demostrar que estamos bien".

Sobre el estado físico de Messi apuntó: "No sé de dónde salió que ayer no se entrenó. Creo que hay incluso imágenes, el grupo que jugó hizo mitad de entrenamiento, está bien y más que nunca necesitamos de todos y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral está bien", sentenció Lionel Scaloni.