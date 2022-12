''Estamos felices por volver tras dos años"

07/12/2022 - 22:48 Deportivo

La Copa Canal 7 volverá a entregarse en Santiago después de dos años. La pandemia le puso un freno al deporte por casi dos años, pero en este 2022, los mejores deportistas del año tendrán su Fiesta del Deporte. El próximo domingo, desde las 20.30, se llevará a cabo una nueva edición de este evento tradicional que entrega el programa Opinión Deportiva, que se emite por Canal 7 Santiago. La cita será en el teatro 25 de Mayo.

El ingeniero Santiago Lezana, productor general, contó ayer más detalles de esta fiesta, que premiará a los mejores en 24 disciplinas y que tendrá menciones especiales y distinciones a ex deportistas.

"Este año estamos felices por regresar, premiando a 24 disciplinas que tuvieron continuidad a lo largo de la temporada. Hay algunos deportes que tuvieron pocas competencias, pero hicimos esta vez hincapié en las disciplinas que han mantenido un calendario", confesó Lezana, en diálogo con EL LIBERAL.

"Opinión Deportiva hace 32 años que está al aire. Es el único en el país que, de manera ininterrumpida, lleva al aire tanto tiempo. Hasta el año 2019 hicimos la fiesta del deporte, entregando al Copa Canal 7. Nos parecía que si los deportistas nos dan tanto durante el año, era la mejor manera de retribuirles con una premiación. Ya en el 2020, la pandemia puso un freno a todo y no pudimos llevar a cabo la fiesta por una cuestión de que muchos deportes no podían realizarse. En el 2021, en septiembre comenzaron a desarrollarse muchas actividades, pero nos parecía que tres meses era poco para hacer una premiación y que podíamos ser algo injustos. De hecho, muchos deportes no habían tenido competencia. Este año ya gracias a Dios podemos volver a realizarla", puntualizó el productor de Opinión Deportiva.

Seguidamente, Santiago Lezana contó: "Lo que hacemos muchas veces es pedirles a las federaciones, asociaciones o entidades que nuclean una competencia, que nos pasen un listado con los currículum de los mejores deportistas que tuvieron a lo largo del año. Los que ellos consideran los mejores. Se nos complica mucho estar en cada una de las disciplinas. En base a estos datos, armamos una terna y de esa terna, elegimos a un ganador, que será deportista del año en esa disciplina. Es decir, tendremos 24 números 1 en su deporte".

"Después tendremos a las menciones especiales, que serán para aquellos deportistas que participan a nivel regional, nacional e internacional. Consideramos que no podemos poner en el mismo plano a un deportista del ámbito local con otro representante que está quizás en un nivel más alto o de más exigencia. Por eso, hacemos las menciones. De estas menciones y de los ganadores de las ternas, saldrá el deportista del año", agregó Lezana, recordando que quien sea elegido con este premio mayor, se hará acreedor de la Copa Canal 7.

Las leyendas del deporte santiagueño también se llevarán un reconocimiento. "Entregaremos distinciones. Las mismas serán para ex deportistas que dejaron su huella. Deportistas que ya se retiraron y que nos dieron alegrías a los santiagueños. Entre ellos, para este año, estarán el "Negro" Flores, Juan Manuel Leguizamón, Miguel Cortijo, 'Dupla' Carrera. Serán algunas de las figuras distinguidas este año", adelantó ayer Lezana.

Esta Fiesta del Deporte tendrá lugar en un lugar tan emblemático para la provincia como lo es el teatro 25 de Mayo y será con entrada sin cargo.

"Será entrada libre y gratuita. Pueden ir los deportistas con sus familias, amigos y cualquier persona que quiera disfrutar de la fiesta. Se transmitirá en vivo por Canal 7 Santiago", señaló Lezana en la previa.

En las próximas horas se darán a conocer los ganadores de las diferentes ternas en estas 24 disciplinas y los deportistas que se llevarán una mención especial. Todos ellos serán candidatos al Deportista del Año.

Agradecimientos

Por último, el ingeniero Lezana agradeció el apoyo recibido para volver a organizar este gran y tradicional evento.

"Quiero agradecer a las autoridades de Canal 7, en la persona del Lic. Gustavo Ick por la confianza depositada en nosotros y por permitirnos trabajar con absoluta libertad. Agradecerle al gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, por considerar al deporte como política de Estado, algo que permitió crecer y desarrollarse a muchos santiagueños. Agradezco a nuestras familias, al gerente de Canal 7 Marcelo Zapata, a los camarógrafos, editores y a toda la gente del canal, así como también a los conductores de Opinión Deportiva", cerró el productor.