El mensaje de Pelé a Kylian Mbappé: “Estoy feliz de verte rompiendo otro de mis récords”

09/12/2022 - 08:54 Deportivo

El astro brasileño Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia que permanece internado en un hospital en la ciudad de San Pablo a causa del tratamiento que recibió por un cáncer de colon, le agradeció al delantero francés Kylian Mbappé el interés por su salud.



"Gracias, Mbappé. Estoy feliz de verte rompiendo otro de mis récords en esta Copa, amigo", le escribió Pelé en su cuenta de Twitter en respuesta a un mensaje del delantero que es figura en la Copa del Mundo que se desarrolla en Qatar.



Aún hospitalizado en el Hospital Albert Einstein, Pelé agradeció el mensaje de Mbappé, quien pidió oraciones por el Rey del Fútbol a través de Twitter el pasado sábado.



Mbappé envió fuerzas al Rey un día antes del partido de octavos de final del Mundial, ante Polonia, que venció a la selección francesa por 3 a 1, cotejo en el cual el jugador del PSG anotó dos goles y brindó una asistencia.



Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend!