Natalia Vera se quedó con todos los aplausos y la Copa Diario EL LIBERAL

24/12/2022 - 01:35 Deportivo

La Fiesta del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero tuvo anoche un cierre emocionante con la consagración de la ciclista beltranense Natalia Vera, que se quedó con la Copa Diario EL LIBERAL, premio al Mejor Deportista del Año, en el Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda.

La representante de nuestra provincia fue distinguida en función de la gran temporada que tuvo y que la llenó de orgullo y felicidad. Otro de los deportistas que recibió su reconocimiento y que se apoderó del segundo premio fue Matías Sosa González. El nadador que alcanzó varios récords en este 2022 ganó la Copa Faped (Federación Argentina de Periodistas Deportivos) y fue otro de los santiagueños que brilló con luz propia tanto en los torneos locales como nacionales.

La ceremonia, que contó con una gran cantidad de asistentes en el Nodo Tecnológico, también se extendió a los premios y menciones especiales que fueron recibidos por deportistas y representantes de clubes e instituciones que albergan diferentes disciplinas en nuestro medio.

Entre ellos estuvieron el Estadio Único Madre de Ciudades, que fue considerado en el ámbito internacional como el segundo mejor estadio del mundo construido en los últimos tiempos. También se destacaron los premios otorgados al Termas de Río Hondo Golf Club y a las flamantes canchas de hockey sobre césped que fueron inauguradas hace unos días en el Polideportivo Provincial.

Los maestros de ceremonia en esta oportunidad fueron los periodistas Carlos "Tucho" Riccardo y Guillermo Vallé.

La fiesta tuvo su apertura con las palabras del presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, Ramón Ávila, quien entre otros aspectos destacó el esfuerzo y el espíritu deportivo de todos aquellos que, a través de una determinada disciplina, construyen sus sueños para tratar de hacerlos realidad.

También Ávila agradeció el apoyo permanente que recibe la institución por parte del Gobierno de la provincia, en la figura del gobernador Gerardo Zamora. De hecho, en la premiación de anoche, estuvo presente el secretario de Deportes, Carlos Dapello, que también les transmitió a los presentes, y en especial a los deportistas, el saludo cordial del primer mandatario que fue acompañado por los deseos de buenos augurios para los próximos desafíos.

Pasada la medianoche, y dentro de un clima de gran expectativa, se develó la incógnita con la consagración de Natalia Vera como la Mejor Deportista del Año.

"Gracias al Círculo de Periodistas por esta distinción. Gracias, profe (por el secretario de Deportes de la provincia) por acompañarme durante el año. Esta Copa para mí vale mucho. Así como en cada competencia en la que participo. Es un honor representar a esta provincia y al país", expresó emocionado la pedalista que muchas veces lució la indumentaria del equipo argentino en diferentes torneos internacionales, cumpliendo destacadas actuaciones.

Luego agregó: "Fue muy difícil entrar a la Selección y participar. También estar en el nivel sudamericano y panamericano. Hoy lo estoy haciendo a nivel mundial y para mí es un orgullo. El esfuerzo que hacemos todos los ciclistas a lo mejor no es como los otros deportes. Todo lo que sea individual es, más que esfuerzo, mucha dedicación y estoy muy feliz".

También Matías Sosa González tuvo su noche y cuando habló con EL LIBERAL no ocultó su alegría por ser considerado como el segundo mejor Deportista del Año. "La verdad que estoy un poco sorprendido porque no me lo esperaba. Igualmente estoy feliz. Tal vez me lo imaginaba para el año que viene (por el 2023). Quiero dedicarle este premio a mi entrenadora y a mi familia", expresó.

Cuando habló de su desempeño en esta temporada, Matías rescató todo el esfuerzo que hizo para tratar de cumplir con diferentes objetivos.

"Fue un proceso muy duro por lo que pasé para poder llegar al nivel en que me encuentro ahora. Le agradezco a mi entrenadora por no bajar los brazos nunca y seguir para adelante con las mismas ganas y esperanzas de crecer aún más".