"Tortuga" Deck ya está en modo clásico español

26/01/2023 - 00:59 Deportivo

Gabriel "Tortuga" Deck está en modo clásico. Su equipo, Real Madrid, enfrentará esta tarde a Barcelona, en el marco de la fecha 21 de la Euroliga, la competencia más importante del ámbito Fiba.

El partido se jugará en el WiZink Center de la capital española, desde las 15 (hora argentina), con televisación a través de DAZN, la plataforma que cubre la Euroliga.

El alero santiagueño, campeón de Liga Nacional con Quimsa en 2015, estará a disposición del entrenador Chus Mateo, que muy posiblemente lo incluirá en la formación inicial, como ocurrió en el triunfo del domingo pasado ante Río Breogán (91 a 73), por Liga Endesa.

"Tortuga", como se lo conoce popularmente, enfrentará a Nicolás Laprovíttola, con quien mantiene una gran relación de amistad porque son compañeros en el seleccionado argentino.

El conjunto "merengue" irá en busca de revancha, tras perder los dos últimos clásicos. Barcelona se impuso en la segunda jornada de la Euroliga en el Palau Blaugrana por 75 a 73, mientras que en la Liga Endesa se hizo fuerte en el Wizink Center por 87 a 78.

Real Madrid y Barcelona comparten el liderazgo con 26 puntos y un récord de 13 victorias y 7 derrotas, al igual que Olympiacos de Grecia y Fenerbahce de Turquía.

El ganador del clásico quedará como solitario líder, a la espera de lo que ocurra mañana con los griegos y turcos.

La programación para hoy es la siguiente: 15, Real Madrid vs. Barcelona; 16, Al Berlín vs. Valencia; 17, Lyon Villeurbanne vs. Fenerbahce, Mónaco vs. Olimpia Milano y Panathinaikos vs. Zalgiris Kaunas.