La solidaridad le tendió la mano al atleta no vidente e hipoacúsico, Pablo Astelarra

06/02/2023 - 16:45 Deportivo

Santiago del Estero no escapa al gran momento que atraviesa el atletismo en sus diferentes especialidades y uno de los referentes por méritos propios es Pablo Astelarra.

El atleta no vidente e hipoacúsico que ya tiene toda una trayectoria en la actividad, es uno de los más queridos por sus compañeros, amigos y colegas que no dejan de sentir una profunda admiración y orgullo por todo lo que representa para la provincia y por cómo le hace frente a la adversidad.

Pablo es de aquellos deportistas que no saben de límites y que si tiene que enfrentarse cara a cara con el mundo, lo hará con toda la fuerza y la perseverancia de un gran campeón.

Pero el tema aquí es otro y merece ser rescatado y valorado.

Álvaro Navarrete, hoy retirado momentáneamente de las competencias atléticas, es quién hace poco empezó a trabajar con Pablo para tratar de transitar por otros caminos y que lo lleven a destinos que no sean solamente el de competir en las pruebas de calle en el ámbito local y nacional.

La idea que tiene el entrenador es prepararlo para ubicarlo primero en el ranking argentino y llegado el caso para hacerlo intervenir en los campeonatos sudamericanos de atletismo para atletas inclusivos.

"Ya estamos en eso y todo marcha bien. Esta semana terminamos con los trabajos de carga de la pretemporada y después empezamos a pensar en las competencias", explicó Álvaro cuando hizo mención a la parte previa de la preparación del corredor oriundo de la ciudad de Añatuya.

Y aquí está el otro tema y que por suerte lo pudo solucionar. Su entrenador apeló a la solidaridad y a la buena voluntad de los atletas de Santiago y solicitó a través de una publicación en su cuenta de Facebook, la colaboración con Pablo para cumplir la función de guía.

"Yo tengo un grupo de casi 70 atletas en mi equipo para entrenar en la semana y por ahí me resulta difícil ocuparme solamente de él. Ahí fue que hice la publicación en el Facebook para ver si alguién podía colaborar y la respuesta fue inmediata. Me llamaron y escribieron hasta de Perú. Fue tan grande la repercusión que tuvo que la verdad no me la imaginaba. En Santiago encontré el apoyo en el atleta Mauro Sabalza que lo acompañará y será su guía. También un gendarme ofreció su ayuda. Fue tremendo cómo se viralizó el tema. Estamos contentos y se viene una nueva etapa para Pablo", añadió el entrenador.

