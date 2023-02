Madelón: "No tengo duda de que voy a encontrar la forma de mejorar"

11/02/2023 - 01:50 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Madelón, habló anoche en conferencia de prensa y reconoció que a su equipo le sigue costando mucho encontrar los caminos en la parte ofensiva.

"En el primer tiempo salimos a igualar su táctica y en el segundo, con un 4-4-2 más ordenado, jugamos un partido con mucho carácter. Sabíamos que iba a ser así de los dos lados. Hablamos mucho con los jugadores. Había que ser prácticos, el que hacía el gol lo ganaba. Ellos son un equipo que vienen en ganador desde el año pasado. El partido se iba en tablas y encontraron ese gol sobre el final que nos cuesta la derrota. No lo pudimos levantar", dijo el experi- mentado DT.

"Estoy ocupado en ver cómo mejorar. Estamos en deuda con las situaciones de gol. Nos está costando la parte ofensiva. Defensivamente tenemos una estructura armada, nos falta en lo ofensivo. Debemos buscar más juego en la parte final de la cancha. Necesitamos comenzar a sumar", reconoció Madelón.

"Esta vez nos tocó perder y ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Eso es lo que nos duele. Hay que sacar rápido este partido. Ahora se nos viene Talleres que es un partido lindo para jugarlo. Belgrano fue un rival muy combativo, que casi no se equivocó. Le quedó a su goleador y se llevaron el triunfo", agregó.

Seguidamente, Madelón enfatizó: "Estoy buscando la manera de mejorar y no tengo duda que la voy a encontrar. Hay que ocuparse de mejorar. Estoy todo el día a full con esto. Vivo del fútbol. Los que me conocen, lo saben".

"Belgrano no se equivoca. Boca, varias veces, se equivocó. Tienen más errores. Este rival no los tuvo. Estuvimos lejos de las situaciones de gol. Soy consciente. Tenemos buen material, buenos jugadores. Hay un plantel largo y no debo abusarme de eso, buscando un funcionamiento que sea bueno", cerró el DT del "Ferro".