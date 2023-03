David Pastore toma control absoluto del Termas de Río Hondo Invitational

18/03/2023 - 00:26 Deportivo

LAS TERMAS, Río Hondo (C) A su 66 de anteayer, David Pastore le sumó ayer un 65 para tomar control absoluto del Termas de Río Hondo Invitational, cuarto torneo de la temporada 2022-23 de PGA Tour Latinoamérica y tercera parada del Zurich Argentina Swing, en la segunda jornada que se desarrolla en el formidable campo del Termas de Río Hondo Golf Club.

El estadounidense completó, luego de 36 hoyos de competencia, un total de 13 bajo par 131 y se separa por un golpe de su compatriota Jake McCro- ry. El segundo en mención juega su primer torneo del año, con dos rondas de 66 golpes.

En el tercer lugar, a tres golpes del puntero, empatan el mexicano Diego Córdova (67), el canadiense Myler Creighton (67), el argentino Jesús Montenegro (67) y el estadounidense y actual N° 5 de la Totalplay Cup, Conner Godsey (68).

El top-10 lo cierra con globales de 9-bajo par 135, los argentinos Marcos Montenegro (64) y Maximiliano Godoy (66) y los estadounidenses Samuel Anderson (68), Chris Crawford (69) y Roland Massimino (68).

Cabe destacar que el Amerian Carlos V es el hotel oficial del torneo.

El líder

David Pastore tuvo un rendimiento más que notable en su visita a Las Termas de Río Hondo. Un solo bogey luego de 36 hoyos da cuenta de lo bien que se siente jugando en el campo diseñado por Robert Trent Jones Jr. En su recorrido de ayer, el cual inició por el tee del 10, registró siete birdies, cuatro de ellos en cinco hoyos.

"Hacer rondas sin errores es bueno y más cuando haces siete birdies. Empecé por el tee del 10 y es ahí donde creo que es más difícil la cancha. Sabía que para la ida iba a tener mis oportunidades. Hice muy buenos tiros a lo largo del día y me siento contento. Aproveché mucho los par-5s", sostuvo David Pastore, quien el año pasado finalizó en el cuarto lugar con un total de 16-bajo par y ahora es el ganador de la segunda jornada y puntero del PGA Tour Latinoamérica.

En lo que va corrido de la temporada, el estadounidense de 31 años ha superado el corte en dos de los tres torneos que se han jugado. Su mejor resultado fue un empate por el puesto 16 en el Neuquén Argentina Classic que se disputó la segunda semana de diciembre de 2022.

En su carrera ya cuenta con dos victorias, una en el Niágara Championship 2016 en PGA Tour Canadá y la otra en el Localiq Series Championship de 2020, torneo del circuito que creó PGA Tour en medio de la pandemia mundial del Covid-19.

"Me he sentido muy cómodo en este campo. Me gusta mucho estar en esta posición y espero poder seguir jugando así durante el fin de semana. Trataré de ser agresivo en esos hoyos que se puede. Hay muchos buenos scores y si seguimos jugando sin viento seguirá así", afirmó Pastore.