Scaloni habló en conferencia en la previa de los amistosos: “El reconocimiento es increíble”

21/03/2023 - 16:52 Deportivo

La Selección argentina jugará contra Panamá este jueves 23 de marzo, y luego vendrá a Santiago del Estero, para medirse ante, Curazao el martes 28, en dos partidos amistosos que, más allá de cuestiones futbolísticas, serán una buena forma de festejar la conquista del Mundial Qatar 2022. Son los primeros partidos en territorio albiceleste tras haber sumado la tercera estrella.

Por ello, hoy el entrenador del plantel campeón del mundo, Lionel Scaloni, habló con la prensa tras la histórica obtención.

“El reconocimiento de la gente es increíble. Nos pone contentos porque le dimos una alegría que todavía dura, y eso está bueno. Es algo que me gustaría que los jugadores vivan, que vean lo que la gente les transmite. Que puedan salir y ver el reconocimiento de la gente”, detalló Scaloni.

“Cuando nos juntamos en el gimnasio les agradecí a ellos por el título, pero les expliqué que esto sigue. Son horas de festejo, pero la Selección implica seguir. Necesitamos que esa energía sea incluso mayor, ahora será más difícil”, continuó.

En una de las primeras consultas realizadas, el foco se centró en su su caso y el del lesionado Alejandro Garnacho. Sobre el primero, dejó la puerta abierta para que se sume en los próximos días a la delegación por un margen de tiempo escaso. “Son un lastima las dos ausencias”, lamentó Scaloni. Y puntualizó en el volante: “Sobre todo el Papu, que merecería estar acá y en su club. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”.

Por otro lado, Scaloni se refirió a la decisión del Manchester United con una de las revelaciones en la última temporada de la Premier League: “Garnacho estaba convocado. Lamentablemente, no ha podido venir. Su club lo ha negado porque tiene una lesión de bastante tiempo de recuperación, pero confiamos en que pueda estar en la siguiente convocatoria. Es un chico en el que tenemos muchas esperanzas y esperaremos a que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”.

En distinto sentido, fue consultado por el sorpresivo llamado de Mateo Retegui a la selección de Italia: “Soy partidario de no intentar convencer a nadie. Cuando uno no está convencido o no cree que sea el momento no tiene sentido cortar una trayectoria. Nosotros no podemos cortarle esa posibilidad diciéndole que, a lo mejor, puede venir a la Argentina. ¡A lo mejor! ¿Y si después no viene? Yo le corto la carrera”.