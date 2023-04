Quimsa, en busca de su cuarto triunfo consecutivo

09/04/2023 - 23:10 Deportivo

Quimsa se presentará esta noche en el estadio Ciudad, donde enfrentará a Argentino de Junín, en busca de su cuarta victoria consecutiva para acentuar el gran momento que atraviesa en la Liga Nacional.

Desde las 22, el equipo de Leandro Ramella intentará ratificar todo lo bueno que mostró en los triunfos ante Ferro (89 a 70), Obras (88 a 79) y Boca (88 a 71) y si lo consigue, se asegurará el segundo puesto de la fase regular.

La "Fusión" tendrá enfrente a un rival de menor presupuesto y jerarquía individual. Argentino de Junín logró el objetivo de salvar la categoría, pero quedó sin chances de meterse a los playoffs de reclasificación.

Esta noche se jugarán otros cuatro partidos: desde las 19, Riachuelo vs. Instituto; 20, Obras vs. San Martín; 21, Oberá vs. Ferro y Boca vs. Platense; 22, La Unión vs. Independiente.

QUIMSA ARGENTINO

Quimsa: Juan Brussino, Brandon Robinson, Mauro Cosolito, Fabián Ramírez Barrios, Eric Anderson (fi); Franco Baralle, Agustín Perez Tapia, Rodrigo Sánchez, Sebastián Acevedo, Kevin Hernández y Joseph Caicedo. DT: Leandro Ramella.

Argentino: Jeremías Sandrini, Jonatan Slider, Juan Cangelosi, Enzo Filipetti, Alphonso Anderson (fi); Fabio Vieta, Augusto Gennero, Luis Colon, Joaquín Ríos y Agustín Facello. DT: Matías Huarte. Estadio: Ciudad. Hora: 22. TV: Basquetpass.

El resto de la jornada

19: Riachuelo vs. Instituto de Córdoba. Estadio: Superdomo (La Rioja).

20: Obras vs. San Martín de Corrientes. Estadio: Obras.

21: Oberá Tenis Club vs. Ferro Carril Oeste. Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá).

21: Boca Juniors vs. Platense. Estadio: Luis Conde.

22: La Unión vs. Independiente de Oliva. Estadio: Cincuentenario (Formosa).

Nota: todos los partidos serán transmitidos por Basquetpass.tv, la plataforma oficial.

La "Fusión" juega desde las 11.30 ante Argentino de Junín

Quimsa enfrentará hoy a Argentino de Junín, en el estadio Ciudad, en su penúltima presentación en la Liga de Desarrollo.

Desde las 11.30, el equipo de Marcelo Zanni intentará volver a la senda del triunfo, tras la derrota sufrida en su último juego ante Boca (66 a 47), también en condición de local.

El entrenador santiagueño tendrá a su disposición a los siguientes jugadores: Facundo Campos, Lucas Pujado, Estefano Zarco, Raymon Bastardo, Joseph Caicedo, Santiago Gallo Palomo, Romeo Amprimo, Iván Yonni, Yamil Espeche, Mateo Buyatti, Leonel Núñez Hernández y Patricio Cogliati.

Argentino, que viene de vencer a Olímpico (97 a 73), tiene como gran figura al dominicano Luis Colon Mendez.