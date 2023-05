Con un gol en tiempo de descuento, Israel pasó a cuartos de final y dejó afuera a Uzbekistán

30/05/2023 - 20:52 Deportivo

Israel hizo historia al clasificarse para los cuartos de final, tras superar a Uzbekistán por 1 a 0, quebrando el arco del equipo de Asia Central pasado el sexto minuto de los ocho de tiempo adicionado.



Al igual que en el partido anterior ante Japón que le dio la clasificación y consiguió también el gol que necesitaba en tiempo adicional, Israel nunca bajó los brazos y siguió buscando hasta el final.



Hay una arenga del pueblo judío que es "Jazak Veematz", cuya traducción literal es "se fuerte y valiente", y la selección israelí la cumplió a rajatabla, y así consiguió avanzar a la siguiente fase, algo inédito para Israel en cualquier competencia global de fútbol.



Un Uzbekistán timorato, distinto al que le dio pelea a Argentina en el debut, cuando cayço por 2-1 en Santiago del Estero, se quedó especulando con el empate para decidir el partido por la tómbola de los penales, pero Khalaili a los 6,30 minutos (de los 8 que adicionaron) le puso justicia al partido.



Israel, con un juego más dinámico y un mayor despliegue físico, logró una mayor posesión de la pelota y empezó a acercarse al arco de Kenjaev.



A los 13 minutos Tay Abed tuvo una jugada muy clara tras un centro al área de Feingold que consiguió conectar de cabeza y pegó en el poste.



Uzbekistán se animó a salir y Esanov a los 20 minutos tuvo una clara posibilidad al enviar un derechazo al travesaño.



Turgeman, movedizo y veloz, buscó desbordar por la raya derecha, complicando a la defensa rival.



Aunque Israel fue un poco más que Uzbekistán, el equipo asiático se empezó a proyectar más y crear algunas acciones de peligro. En definitiva no se sacaron suficientes ventajas para quebrar el 0 y la paridad con la que se fueron a los vestuarios.



Abbosbek Fayzullaev fue el jugador más destacado en la selección de Asia Central.



En el segundo tiempo, en el primer cuarto de hora, fue el equipo uzbeko (que justamente es el campeón asiático de la categoría) el que se mostró más resuelto y obligó a Zarfati a algunas intervenciones arriesgadas.



Pero a medida que fueron corriendo los minutos el mejor juego colectivo de Israel logró emparejar las acciones y convertirse en dominador.



Sin embargo le faltó claridad de tres cuartos de cancha para adelante, para llegar con mayor profundidad y poder definir.



Pasados los 6 minutos y medio del tiempo adicionado, tras un tiro libre de la derecha de Madmouni, Khalaili tomó un rebote en el área chica y la mandó al fondo de la red, y así consiguió la clasificación a cuartos de final.







- Síntesis -







Uzbekistán: Asrorbek Kenjaev; Abdukodir Khusanov, Abubakir Ashurov, y Jakhongir Urozov; Bekhruzbek Askarov (C), Zafarmurod Abdirakhmatov, Diyorbek Ortikboev, y Saidafzalkhon Akhrorov; Shakhzodjon Nematjonov, Sherzod Esanov, y Abbosbek Fayzullaev. DT: Ravshan Khaydarov.



Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Or Israelov, Stav Lemkin y Roy Revivo; Ilai Madmoun (C), Ariel Lugassy, Roy Navi, Tay Abed y Omer Senior; Dor Turgeman. DT: Ofir Haim.







Gol en el segundo tiempo: 45+6m. Khalaili (I).



Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Hamza Shibli por Lugassy (I); 10m El Yam Kancepolsky por Navi (I), y Anan Khalaili por Senior (I); 14m Pulatkhuja Kholdorkhonov (U); 22m Nodirbek Abdurazzokov por Askarov (U), y Makhmudjon Makhamadjonov U); 35m Ahmad Ibrahim por Abed (I) y 45+8m. Shon Edri por Turgeman (I).







Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).



Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).



Asistentes:10.492.