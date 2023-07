Mitre no tuvo una buena tarde y Chaco For Ever le ganó ayer en Resistencia

08/07/2023 - 23:56 Deportivo

La victoria de la semana pasada ante Independiente Rivadavia había significado un golpe en esta dura Zona B. Pero Mitre ayer no pudo aprovechar ese envión para seguir por la buena senda. En la ciudad de Resistencia, perdió ante Chaco For Ever por 1 a 0, en uno de los duelos que abrió ayer la fecha 21 de dicha zona por la Primera Nacional.

Nicolás Silva, a los 35 minutos de la primera mitad, anotó el único tanto del encuentro. Mitre no tuvo una buena tarde y lejos estuvo de mostrar el nivel de hace siete días atrás ante el líder.

Pese a este resultado adverso, el conjunto santiagueño está ocupando el quinto puesto en la Zona B, con 32 puntos, a 8 del puntero Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque con un partido más. Ferro, con un partido menos, es octavo y el último que se está clasificando apenas dos puntos por debajo del "Aurinegro".

El comienzo del partido no era bueno para ninguno. Mitre no podía tener la pelota, pero contó con una chance clara a los 21', cuando Tapia ganó de cabeza y obligó a una buena reacción del arquero chaqueño.

A los 35 minutos, luego de un tiro libre de Iritier que salvó Larrea, luego de algunos rebotes, la pelota le quedó a Silva, que dentro del área no perdonó y puso el 1-0.

En la segunda mitad, se mantuvo la tónica del encuentro. Mitre volvió a manejar los tiempos del partido, pero no pudo concretar sus oportunidades. Mientras que los locales supieron defender con sus líneas atrasadas para aguantar el resultado.

En el final hubo polémica, ya que el árbitro Nelson Sosa no sancionó un posible penal para el equipo santiagueño. A pesar de insistir, Mitre no pudo con la defensa de Chaco y volvió con las manos vacías. For Ever logró llegar a los 19 puntos y se ubica en el puesto 16, fuera de descenso directo y del desempate por no perder la categoría.

En la próxima fecha los dirigidos por Osella visitan a Chacarita. En tanto que los santiagueños reciben a Aldosivi de Mar del Plata, en el 8 de Abril.